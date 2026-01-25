Nhận tiền kiều hối từ nước ngoài có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Nhận kiều hối có phải đóng thuế?

Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt ở nước ngoài chuyển tiền về nước theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam và nước sở tại.

Người mang quốc tịch nước ngoài muốn chuyển tiền về Việt Nam để giúp đỡ gia đình, người thân hoặc làm từ thiện cũng được nhà nước khuyến khích.

Theo quy định tại khoản 8, Điều 4, Luật Thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:

Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; Thu nhập từ kiều hối; Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định.

Như vậy, việc nhận tiền kiều hối sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định.

Trong khoản 2, Điều 12, Thông tư 92/2015/TT/BTC cũng có những quy định cụ thể về điều kiện miễn thuế như sau:

“Nhận tiền từ kiều hối được miễn thuế khi khoản tiền này được người thân là người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đang lao động, học tập ở nước ngoài gửi về cho người thân ở trong nước.

Nhận tiền kiều hối không phải đóng thuế khi người gửi tiền là người thân ở nước ngoài gửi về cho thân nhân trong nước và phải đáp ứng đầy đủ các quy định, điều kiện của Ngân hàng Nhà nước.

Cần có đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận được ở nước ngoài cùng những chứng từ có liên quan đến việc chi tiền của tổ chức trả hộ (nếu có) để làm căn cứ xác định thu nhập miễn thuế”.

Người dân không phải nộp thuế TNCN khi nhận kiều hối. Ảnh: Nam Khánh

Những lưu ý khi nhận kiều hối

Nắm bắt nhu cầu chuyển và nhận kiều hối tăng cao dịp gần Tết Nguyên đán, các ngân hàng cũng đẩy mạnh các chương trình ưu đãi cho khách hàng chuyển và nhận kiều hối qua ngân hàng.

Việc nhận kiều hối qua ngân hàng mang đến nhiều lợi ích vượt trội so với các hình thức chuyển tiền khác như chuyển qua trang web, dịch vụ truyền thống hay chuyển tiền mặt.

Đó là tính an toàn, tiện lợi và minh bạch. Người nhận dễ dàng kiểm tra, theo dõi dòng tiền và đảm bảo số tiền đến đúng người nhận, đúng số lượng. Tiền được chuyển và nhận thông qua hệ thống ngân hàng, được pháp luật bảo vệ, tránh rủi ro.

Việc nhận kiều hối qua ngân hàng còn giúp xây dựng hồ sơ giao dịch rõ ràng, minh bạch và hợp pháp, thuận tiện cho việc chứng minh nguồn gốc tiền khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý hoặc cơ quan thuế.

Hiện có hai phương thức nhận kiều hối qua ngân hàng, bao gồm nhận tiền mặt tại quầy hoặc nhận qua tài khoản.

Để đảm bảo nhận tiền kiều hối nhanh chóng, an toàn, đúng quy định và được miễn thuế TNCN, người nhận cần cung cấp thông tin chính xác như họ tên, số CCCD, số điện thoại, địa chỉ,…; mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ; người nhận kiều hối phải luôn yêu cầu người gửi tiền cung cấp mã số giao dịch để tra cứu khi cần thiết.

Theo khuyến cáo của các ngân hàng, việc đảm bảo an toàn và tuân thủ đúng quy định khi nhận kiều hối là điều vô cùng quan trọng để tránh các rắc rối liên quan đến pháp luật, thuế và các vấn đề tài chính khác. Dưới đây là một số lưu ý được các ngân hàng khuyến cáo:

Chỉ nhận tiền hỗ trợ từ gia đình, thân nhân, không coi là thu nhập từ lao động hay kinh doanh.

Xác định rõ mục đích và nguồn gốc số tiền. Theo quy định, các khoản tiền nhận từ gia đình, người thân hoặc bạn bè để hỗ trợ chi tiêu sinh hoạt, mua sắm, hoặc phụ giúp các hoạt động cá nhân không được xem là thu nhập từ hoạt động lao động hay kinh doanh, do đó không phải chịu thuế TNCN.

Chính vì vậy, người nhận cần có giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn gốc của khoản tiền để tránh nhầm lẫn hoặc bị xử phạt. Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan chức năng yêu cầu, có thể cung cấp giấy tờ về quan hệ gia đình, hợp đồng tặng hoặc giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp. Việc này giúp định rõ mục đích của số tiền nhận nhằm đảm bảo không vi phạm pháp luật về thuế.

Khi nhận kiều hối, người nhận cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin người gửi và người nhận. Bao gồm:

Thông tin về xác minh nhân thân: Tên người gửi và người nhận tiền phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) đã được cung cấp trước đó.

Số tài khoản, tên ngân hàng: Đảm bảo trùng khớp với số tài khoản đã mở tại ngân hàng nhận tiền đã được cung cấp.

Mã SWIFT/BIC code (nếu chuyển qua ngân hàng), mã giao dịch (MTCN) nếu chuyển tiền qua dịch vụ như Western Union để đối chiếu khi cần thiết

Số điện thoại, địa chỉ thực tế để liên hệ khi cần.

Tránh nhận tiền từ nguồn không rõ ràng.

Người nhận cần cẩn trọng, không nhận tiền từ những nguồn không rõ ràng, không minh bạch, đặc biệt là các khoản tiền có nguồn gốc từ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, trốn thuế hoặc liên quan đến các hoạt động phi pháp khác.

Đồng thời, cần kiểm tra kỹ các giấy tờ, chứng cứ xác minh nguồn tiền như hợp đồng, giấy tờ tặng cho, hóa đơn, chứng từ vay mượn hoặc các tài liệu có giá trị pháp lý.

Trong quá trình nhận kiều hối, người nhận nên yêu cầu ngân hàng cung cấp các xác nhận, biên lai hoặc giấy chứng nhận về nguồn gốc tiền để làm căn cứ bổ sung, giúp tránh bị kiện tụng hoặc xử phạt do khai báo sai lệch hoặc nhận tiền từ nguồn bất hợp pháp.