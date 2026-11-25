Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam 31 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mở rộng điều tra, công an khởi tố thêm 2 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và 4 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tang vật công an thu được từ vụ án.

Theo Công an TPHCM, nhóm này do Đinh Lê Hồng Quế (39 tuổi, trú tại phường Phước Long, TPHCM) cầm đầu. Cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm của Quế đã rao bán hơn 600 “suất mua nhà” tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng. Đến nay, công an đã làm việc với 121 bị hại.

Theo kết quả điều tra, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long, sau đó tuyển nhân viên môi giới để tìm người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Quế còn liên hệ với Huỳnh Tiến Đạt và một số môi giới bên ngoài để chào bán các “suất mua” căn hộ tại dự án.

Công an xác định, Quế đặt làm giả con dấu của Công ty CP Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án và Sở Xây dựng TPHCM. Quế cũng làm giả văn bản mang tên hai đơn vị này để người mua tin rằng nhóm được chủ đầu tư ủy quyền bán căn hộ.

Nhóm của Quế chào mời khách bằng những lời giới thiệu như có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín”. Khi khách ký hợp đồng, nhóm yêu cầu nộp từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng mỗi suất dưới tên gọi “phí mua suất”, sau đó chiếm đoạt.

Cấm nhân viên môi giới

Trước đó, hồi tháng 4, Công ty CP Đức Mạnh đã có thông báo: đến nay chưa nhận bất kỳ hồ sơ hay khoản tiền đặt cọc nào từ khách hàng. Công ty CP Đức Mạnh cũng không ủy quyền, không hợp tác với bất kỳ tổ chức, cá nhân hay sàn giao dịch nào để môi giới, chào bán dự án.

Công ty CP Đức Mạnh đã có thông báo, đến nay chưa nhận bất kỳ hồ sơ hay khoản tiền đặt cọc nào từ khách hàng.

Chủ đầu tư dự án nhấn mạnh: việc mua bán căn hộ phải tuân thủ đầy đủ trình tự pháp lý và chỉ được triển khai khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Theo chủ đầu tư, thị trường xuất hiện các giao dịch tự phát liên quan đến dự án. Một số trường hợp được phản ánh môi giới rao bán, thu tiền giữ chỗ trái phép, trong đó có người nộp tới 150 triệu đồng để được ưu tiên mua căn hộ.

Công ty CP Đức Mạnh khẳng định, không chịu trách nhiệm với các giao dịch ngoài hệ thống chính thức. Đồng thời, toàn bộ nhân viên và ban quản lý dự án bị nghiêm cấm tham gia môi giới, hứa hẹn hoặc nhận tiền từ khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động và có thể chuyển cơ quan chức năng.

Đại diện Công ty CP Đức Mạnh cho biết, đã gửi văn bản đến UBND TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và Sở Xây dựng TPHCM để cảnh báo tình trạng rao bán, nhận cọc trái phép. Để hạn chế rủi ro, chủ đầu tư khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, đồng thời liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp khi dự án đủ điều kiện mở bán.

Dự án đắc địa

Trả lời PV Tiền Phong, đại diện Công ty CP Đức Mạnh khẳng định, quy trình, thủ tục mua bán dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt sẽ tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về nhà ở xã hội. Cụ thể là Luật Nhà ở 2023, Điều 38 Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và các văn bản khác liên quan.

Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt có vị trí đắc địa, nằm tại khu vực trung tâm TPHCM.

“Mọi thông tin về mở bán khi dự án đủ điều kiện mở bán, thời gian bắt đầu và kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ sẽ được thông báo cụ thể tại website của công ty và công bố công khai tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng TPHCM khi có thông báo dự án đủ điều kiện mở bán”, vị đại diện này nói.

Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt có vị trí đắc địa, nằm tại khu vực trung tâm TPHCM. Dự án gồm 4 block cao 25 tầng, xây dựng trên khu đất hơn 14.700 m2, cung cấp 1.254 căn hộ, trong đó 1.025 căn là nhà ở xã hội.

Theo kế hoạch, khoảng 755 căn hộ sẽ được đưa ra bán với giá dự kiến hơn 21,6 triệu đồng/m2, chưa bao gồm thuế, phí. Tuy nhiên, tại một hội nghị gần đây, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) thông tin, dự án đã ghi nhận hơn 12.000 hồ sơ quan tâm, trong khi số lượng căn hộ chào bán hạn chế.

Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt được khởi công vào ngày 26/9/2019. Dự án có tổng vốn đầu tư (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án) là hơn 1.561 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 468 tỷ đồng và vốn huy động là hơn 1.000 tỷ đồng.