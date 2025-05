Người dân vẫn ùn ùn mang tiền gửi ngân hàng lấy lãi

Vàng, chứng khoán biến động mạnh

Tính đến ngày 28/4/2025, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.220,07 USD/ounce, tăng 7,33% so với tháng 3/2025. Trong tháng 4/2025, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh và lập đỉnh mới do bất ổn địa chính trị kéo dài. Hoạt động mua vàng ồ ạt từ các ngân hàng Trung ương, đặc biệt là ở châu Á và Trung Đông, cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất đã góp phần đẩy giá vàng lên cao.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4/2025 tăng 10,54% so với tháng trước; tăng 37,14% so với cùng kỳ năm trước; tăng 22,43% so với tháng 12/2024; bình quân bốn tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 32,85%.

Giá vàng trong nước ghi nhận tăng mạnh trong những tháng đầu năm

Cùng với đó, thị trường chứng khoán cũng hút tiền đầu tư của người dân. Trong tháng 4, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận thêm 192.028 tài khoản giao dịch mở mới, tăng 22% so với tháng trước đó và chạm mức cao nhất 8 tháng qua.

Số lượng tài khoản chứng khoán cá nhân mở mới tăng mạnh trong bối cảnh thị trường trải qua đợt biến động dữ dội trong tháng 4.

Tính tới cuối tháng 4, thị trường chứng khoán Việt Nam có 9.831.867 tài khoản. Trong đó, số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân là 9.813.738 tài khoản, cao nhất từ trước đến nay.

Tiết kiệm ngân hàng vẫn hút tiền nhàn rỗi của người dân

Bất chấp đà tăng mạnh của thị trường vàng và chứng khoán trong những tháng đầu năm, lượng tiền nhàn rỗi người dân mang gửi ngân hàng lấy lãi vẫn tăng mạnh.

Gửi tiền tiết kiệm ngân hàng lấy lãi vẫn hút tiền nhàn rỗi của người dân

Theo các chuyên gia tài chính, so với các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, thì lãi suất tiết kiệm truyền thống không cao, nhưng vẫn thu hút được dòng tiền gửi của người dân, do sự an toàn, nhu cầu bảo toàn vốn của những người có tiền nhàn rỗi.

Trong tháng 5, xu hướng điều chỉnh lãi suất tiết kiệm giữa các nhà băng có sự đan xen giữa tăng và giảm. Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, trong nửa đầu tháng 5/2025, đã có 4 ngân hàng điều chỉnh lãi suất, gồm Techcombank, Bac A Bank (tăng), Eximbank và MB (giảm hoặc điều chỉnh trái chiều tăng/giảm ở các kỳ hạn khác nhau).

Số liệu từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho thấy, với kỳ hạn 1 tháng, mức lãi tiết kiệm cao nhất đang là 4,1%/năm thuộc về VietBank, với kỳ hạn 3 tháng khách hàng được hưởng lãi tiết kiệm cao nhất là 4,4%/năm tại VietBank, tương tự ngân hàng VietBank tiếp tục có lãi tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 6 tháng với mức lãi 5,4%/năm.

Với kỳ hạn 9 tháng, ngân hàng HDBank có mức lãi tiết kiệm cao nhất là 5,7%/năm. Kỳ hạn 12 tháng, lãi tiết kiệm cao nhất khách hàng được hưởng là 5,8%/năm tại VietBank. Với kỳ hạn 18 tháng, khách hàng hưởng lãi cao nhất là 6,1%/năm thuộc về HDBank, trong khi Bac A Bank có lãi tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 24 tháng với mức lãi 6%/năm.

Thông tin từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng cho biết từ đầu năm đến nay, tăng trưởng tín dụng luôn cao hơn tăng trưởng huy động vốn. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra sẽ dẫn đến hiện tượng ngân hàng không đủ tiền để cho vay.

Do đó, trong nửa cuối năm, có thể các ngân hàng buộc phải tăng lãi suất huy động để bổ sung thêm dòng vốn, tăng cường hoạt động tín dụng.

Xác suất lãi suất huy động tăng trong thời gian tới là tương đối cao, vào khoảng 60%. Các ngân hàng sẽ đẩy mạnh cho vay để đạt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 16%.