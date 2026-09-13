Ngày đầu tài xế Grab kêu gọi tắt app, đình công: Tràn ngập hiện tượng đặt xe ảo

Trong 2 ngày 12-13/9/2026, nhiều tài xế Grab đã hưởng ứng lời kêu gọi đồng lòng tắt app, đình công để phản đối chính sách liên quan đến thu nhập bị sụt giảm trong thời gian qua.

Một số tài xế không chở khách, ngồi riêng lẻ ở góc phố.

“Giá cước chạy mỗi cuốc GrabBike ngày càng giảm, giờ chỉ nhận được 2.000 - 3.000 đồng/km, chạy hàng chục km nhưng không đủ xuất cơm trưa”, tài xế T.V.T than thở.

Khi được hỏi về việc có tắt app, đình công trong 2 ngày không thì tài xế chia sẻ: “Sáng giờ (6-8h ngày 12/9/2026 - PV) đã mở app để chạy nhưng gặp mấy chuyến bị huỷ nên giờ tạm thời tắt app, được cuốc khách ngoài nào thì chạy thôi chứ toàn tài xế với nhau đặt xe ảo thôi không đi”.

Tình trạng đặt xe nhưng không di chuyển của nhiều khách hàng trong ngày đầu tiên các tài xế Grab kêu gọi tắt app, đình công đang diễn ra mạnh mẽ.

Trên các hội nhóm Facebook, rất nhiều tài xế đăng chia sẻ hình ảnh đặt xe Grab và nhắn tin với những người vẫn bật app để chạy.

“Nay quốc tế xe ôm, ai cho bác tài chạy”, “Xăng tăng giá rồi, chạy không công”, “Sao vẫn chạy, về tắt app hoặc bị phá. Vì lợi ích chung đi”, “Tắt app, đình công đoàn kết”... là những chia sẻ của những người đặt xe ảo nhắn đến tài xế nhận chuyến.

Những tài xế Grab nhận cũng nhắn tin lại với khách hàng là những tài xế đặt chuyến xe ảo với mong muốn được huỷ chuyến và nói vì cuộc sống mưu sinh nên vẫn phải chạy trong 2 ngày này.

Không có tình trạng tài xế Grab tụ tập trước văn phòng Grab ở Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, nếu như những lần tắt app, đình công trước đây, hàng trăm tài xế Grab tụ tập tại tòa nhà văn phòng của Grab (Số 78 Duy Tân, Hà Nội) để phản đối. Tuy nhiên, lần này, hiện chưa ghi nhận tình trạng tụ tập ở đây, có chăng chỉ là nhóm lẻ vài ba tài xế ngồi nói chuyện, không chạy khách.