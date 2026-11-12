Giá xăng dầu hôm nay 12/11: Thế giới phục hồi, trong nước chiều nay điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 11/11 đảo chiều tăng nhẹ sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng ở phiên trước đó.

Chốt phiên giao dịch 11/11, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 1,39%, lên mức 92,76 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 0,57%, kết phiên ở mức 86,53 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (12/11), giá dầu WTI quay đầu đi xuống.

Dữ liệu từ Oilprice cho thấy, vào lúc 6h52' ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 92,76 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 86,24 USD/thùng, giảm 0,34% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới phục hồi ở phiên 11/11 trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Giá dầu đi lên sau khi một quan chức an ninh cấp cao Iran tuyên bố nước này sẽ không cho phép một hạt vật liệu hạt nhân đã làm giàu rời khỏi lãnh thổ. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguồn cung và đẩy giá dầu tăng nhẹ.

Giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong khi đó, Mỹ khẳng định vấn đề hạt nhân phải được đưa vào nội dung của bất kỳ cuộc đàm phán sơ bộ nào với Iran nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên.

Trong phiên giao dịch 10/11, giá dầu có thời điểm giảm hơn 3 USD/thùng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp khả năng triển khai thêm các hành động quân sự nhằm vào Iran. Song đà giảm được thu hẹp sau khi một quan chức an ninh cấp cao Iran tuyên bố chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra giữa hai nước.

Về nguồn cung, số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 9 triệu thùng trong tuần qua.

Sản lượng dầu thô của Saudi Arabia và Iraq cũng đã trở lại mức trước xung đột, trong khi tình trạng gián đoạn sản xuất tại hai quốc gia này giảm đáng kể.

Ở một diễn biến khác, các nhà đàm phán Nga và Ukraine thông báo đã đạt được một số tiến triển sau 2 ngày đàm phán hòa bình ở Abu Dhabi, kết thúc vào ngày 11/11. Nhưng các nhà trung gian hòa giải của Mỹ nhận định giữa hai bên vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể về lòng tin cũng như bất đồng trong những vấn đề then chốt, trong đó có vấn đề lãnh thổ.

Tại Nga, công suất lọc dầu đã giảm khoảng 30% kể từ cuối tháng 10/2026, sau khi Ukraine nối lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (12/11), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ tối đa của xăng E5RON92 không cao hơn 20.898 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 21.156 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.696 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 22.005 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.