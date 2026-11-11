Chốt giá vàng hôm nay ngày 11/11 đồng loạt giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 11/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 11/11 giảm giá vàng miếng xuống mức 140 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 11/11, giá vàng trong nước ngày 11/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 11/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 11/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 11/11, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/11, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 11/11, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 135,5 –139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 135,8 – 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 135,5 – 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 11/11 tăng với giá vàng giao ngay tăng 10 USD/ounce, lên mức 4.045 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.049 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá, giữ vùng mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD tăng sau báo cáo lạm phát gây thêm sức ép lên thị trường vàng thế giới, bất chấp giá dầu thô tiếp tục giảm và lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự trước mắt liên quan đến Iran dịu bớt.

Việc giá cả tiếp tục tăng ở nhiều nhóm hàng cho thấy áp lực lạm phát không chỉ giới hạn trong lĩnh vực năng lượng. Điều này khiến kỳ vọng giá dầu thô giảm gần đây sẽ nhanh chóng kéo lạm phát trên diện rộng đi xuống trở nên phức tạp hơn.

Sự kết hợp giữa lợi suất danh nghĩa cao hơn, kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt gia tăng và đồng USD mạnh lên đã lấn át những yếu tố có khả năng hỗ trợ vàng như giá năng lượng giảm và bất ổn địa chính trị vẫn hiện hữu.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.045 USD/ounce (tương đương khoảng 126,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 11/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 13,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 11/11, giá vàng ngày 12/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.