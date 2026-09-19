Phát hiện số lượng vàng trị giá tới 272 tỷ đồng ẩn trong bức tường: Cơ quan chức năng lập tức điều tra

Phát hiện số lượng vàng trị giá 272 tỷ đồng ẩn trong bức tường

Số vàng lớn được cất giấu trong tầng hầm của một tòa nhà ở Bỉ. Ảnh: Cảnh sát Dendermonde

Theo Tạp chí điện tử Người đưa tin dịch từ The Sun, kho báu gồm tiền xu và thỏi vàng được tìm thấy chôn giấu trong bức tường hầm của một nhà máy bia cũ mà nhóm thợ đang cải tạo ở miền bắc Bỉ.

Trước khi phát hiện ra kho báu này, đội thi công đang thực hiện các công việc chuẩn bị mặt bằng thông thường để đặt đường ống cho hệ thống thoát nước thải.

Kobe, một sinh viên làm thêm 18 tuổi, đã phát hiện ra một kho báu vàng vào ngày 11/8. Ảnh: Gianni Barbieux/Photo News

Kobe, một thanh niên 18 tuổi làm việc tại công trường, nói với đài VRT: "Lúc đầu tôi tưởng đó là những đồng xu 1 euro. Phản ứng đầu tiên của chúng tôi thực sự là không tin vào mắt mình, kinh ngạc. Chúng tôi chắc chắn không ngờ lại tìm thấy vàng".

Theo lời kể của Kobe, toàn bộ số vàng được cất trong một chiếc túi và giấu trong một hốc tường ở tầng hầm của Brouwershuis, một biệt thự được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 cho Theophilus Van Assche, chủ một nhà máy bia. Brouwershuis hiện thuộc diện công trình được bảo tồn. Tổ chức phúc lợi xã hội CAW Oost-Vlaanderen đang cải tạo nơi đây thành văn phòng và khu nhà ở. Bên ngoài công trình vẫn còn cánh cổng sắt mang hai chữ "VA", viết tắt tên gia đình Van Assche.

Một trong những người thợ xây cho biết ban đầu họ nghĩ đó là đồng xu 1 euro. Ảnh: Cảnh sát Dendermonde

Sau khi phát hiện kho báu, Kobe cùng các đồng nghiệp lập tức thông báo cho cảnh sát và CAW. Số vàng sau đó được đưa tới một cơ sở lưu trữ an toàn ở Brussels để chờ cơ quan chức năng điều tra và xác định chủ sở hữu hợp pháp.

Số lượng vàng trị giá 272 tỷ đồng được xử lý ra sao?

Theo Tạp chí điện tử Thương hiệu Sản phẩm, việc xác định quyền sở hữu số vàng có thể kéo theo tranh chấp dân sự giữa nhiều bên liên quan. Các nhà thầu xây dựng, CAW và hậu duệ gia đình Van Assche đều có khả năng đưa ra yêu cầu đối với số tài sản được phát hiện trong công trình.

Theo quy định của pháp luật Bỉ, người phát hiện kho báu phải chờ ít nhất 5 năm để những chủ sở hữu tiềm năng có cơ hội nhận lại tài sản.

Trong khi chờ cơ quan chức năng xác định quyền sở hữu, cảnh sát Dendermonde kêu gọi những người có ý định tìm kiếm kho báu không đến công trường. Khu vực này vẫn đang được cải tạo và số vàng đã được đưa đi lưu giữ.