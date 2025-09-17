Cuộc sống sang chảnh của nam ca sĩ 43 tuổi có đời tư sạch bậc nhất Vbiz

Nam ca sĩ nổi tiếng, sẵn sàng chi tiền tỷ cho những chuyến du lịch sang chảnh

Quang Vinh được biết đến là một nam ca sĩ nổi tiếng trong thập niên 2000, với nhiều bài hit được đông đảo khán giả yêu thích như Những ngày xưa yêu dấu, Miền cát trắng, Tình yêu tìm thấy…

Quang Vinh sở hữu ngoại hình điển trai, thư sinh cùng chất giọng ngọt ngào.

Nhờ sở hữu chất giọng ngọt ngào và ngoại hình điển trai, thư sinh nên Quang Vinh có rất nhiều fan hâm mộ, được mệnh danh là Hoàng tử sơn ca. Anh cũng là một trong những Idol thế hệ đầu tiên của Vpop, giữ vững vị trí, tên tuổi đến tận bây giờ.

Trong vài năm gần đây, Quang Vinh trở lại mạng xã hội như một hiện tượng với vai trò một Vlogger chuyên review du lịch, ẩm thực.

Điểm khác biệt ở Quang Vinh so với những Vlogger khác là anh chỉ tập trung ghé thăm, tận hưởng những địa điểm du lịch đắt tiền, resort 5 sao trên khắp thế giới.

Các chuyến du lịch của Quang Vinh hầu hết đều xa xỉ và sang chảnh, với những thú chơi tốn kém. Chính vì vậy, nhiều người khá tò mò về gia thế và sự giàu có của anh.

Có người còn ước tính, tổng số tiền Quang Vinh bỏ ra để đi du lịch trong những năm qua phải lên tới vài chục tỷ. Anh từng ghé thăm tới 35 quốc gia trên thế giới.

Bản thân Quang Vinh cũng từng tiết lộ số tiền khổng lồ anh bỏ ra cho một chuyến du lịch. Anh nói: "Chuyến đi Maldives là "chơi" lớn nhất. Tôi để dành tiền rất nhiều cho chuyến đi đó".

Ngoài ca hát, điều khiến nhiều công chúng tò mò về Quang Vinh là xuất thân và gia thế của anh. Nhưng nam ca sĩ cũng nhiều lần phải lên tiếng đính chính tin đồn là con trai của ông trùm điện máy Sài Gòn Nguyễn Kim. Anh đã phải đăng ảnh chụp chung với bố ruột để phủ nhận việc mình không phải thiếu gia nhà giàu.

Đời tư sạch đẹp, không có bất cứ điều tiếng, scandal nào trong sự nghiệp

Quang Vinh được biết đến là một trong những nam ca sĩ có đời tư sạch đẹp, không có bất cứ điều tiếng, scandal nào trong suốt sự nghiệp. Anh cũng nổi tiếng là một rich kid từ nhỏ. Nam ca sĩ kể lại, bố anh ngày xưa thường sưu tầm các mẫu thời trang rồi đặt may để con trai mặc biểu diễn. Ngay cả kiểu tóc của Quang Vinh cũng do chính bố anh chọn. Nhờ có gu thẩm mỹ tốt nên bố Quang Vinh đã xây dựng được cho con trai hình ảnh lãng tử đầy lôi cuốn khi xuất hiện trước công chúng.

Cũng nhờ gia thế khá giả nên Quang Vinh luôn được sự hậu thuẫn về cả vật chất lẫn tinh thần từ cha mẹ trên con đường âm nhạc, không phải chịu nhiều vất vả, khó khăn như những ngôi sao khác.

Nhà Quang Vinh trước kia nằm ở mặt tiền quận 1 (cũ) TP.HCM. Anh kể lại, ngày đó mọi người chưa gửi mail nên thường gửi thư trực tiếp tới nhà riêng của anh. Khách nước ngoài đi qua phải ngoái lại chụp hình vì nguyên bức tường nhà toàn thư của fan.

Vì đi diễn suốt ngày, Quang Vinh không có thời giờ trả lời hết thư. Dù vậy, bố anh luôn cố gắng trả lời tất cả fan, hết lòng vì con trai. Hiện tại, nam ca sĩ đã ở nhà khác nhưng vẫn giữ căn nhà mặt tiền quận 1 (cũ) này làm kỷ niệm.