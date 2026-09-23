60.000 con gà, vịt chết sau lũ, chủ trang trại ở Thanh Hoá thiệt hại tới 10 tỷ đồng

Ngày 22/9, tại trang trại Hồ Mơ Xanh ở thôn Yên Hòa, xã Nông Cống, hàng chục công nhân tất bật thu gom xác gia cầm, dọn bùn đất, vệ sinh chuồng trại và đưa số gia cầm còn sống đến khu vực cao ráo.

Chị Phan Thanh Huyền, chủ trang trại, cho biết đêm 16/9, nước lũ bất ngờ dâng cao, tràn vào khu vực chăn nuôi khiến trang trại mất điện, hệ thống thông gió và làm mát ngừng hoạt động.

Nhiệt độ trong chuồng tăng cao, đàn gia cầm bị sốc nhiệt và chết hàng loạt chỉ trong thời gian ngắn.

Nước lũ rút nhưng một số gia cầm trong chuồng vẫn tiếp tục chết. Ảnh: Lê Dương

“Vào thời điểm đó, khi nước lên cao, hệ thống quạt thông gió ngừng hoạt động. Gia đình đã tìm cách phá tường, đưa các ô nuôi lên vị trí cao hơn để cứu đàn gia cầm nhưng không thể ngăn thiệt hại. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục nghìn con gà, vịt chết hàng loạt do ngạt khí”, chị nói.

Trang trại của gia đình chị Huyền bắt đầu chăn nuôi quy mô nhỏ từ nhiều năm trước. Hơn 2 năm trở lại đây, gia đình đầu tư mở rộng, phát triển đàn với chi phí đầu tư cả chục tỷ đồng.

Theo chủ trang trại, trước khi xảy ra lũ, đàn gà, vịt tại đây khoảng 140.000 con. Sau đợt mưa lũ, ít nhất 60.000 con đã bị chết, trọng lượng bình quân 1,5-2 kg/con, tương đương hơn 40% tổng đàn ban đầu. Số gia cầm sống sót vẫn tiếp tục chết do ảnh hưởng của ngạt khí và bị ngâm nước trước đó.

Tổng thiệt hại ban đầu được chủ trang trại ước tính khoảng 7-10 tỷ đồng.

Những con vịt chết nằm la liệt trên nền. Ảnh: Lê Dương

Chị Huyền cho hay, thiệt hại không chỉ đến từ số gia cầm chết mà còn bao gồm máy móc, hệ thống điện, chuồng trại và các chi phí phát sinh để khắc phục hậu quả.

Tại trang trại, xác gà, vịt được thu gom liên tục. Đến ngày 21/9, nước lũ cơ bản đã rút hết, gia đình chị phải thuê thêm nhân công thời vụ để dọn dẹp, với tiền công khoảng 500.000-1 triệu đồng/người/ngày.

“Công việc đặc biệt vất vả bởi số lượng xác gia cầm lớn, trong khi nền chuồng vẫn còn ẩm ướt, nhiều khu vực ngập bùn và nước bẩn. Gia đình cũng đang thu gom xác gia cầm, tập kết và xử lý theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm hạn chế ô nhiễm và nguy cơ phát sinh dịch bệnh”, chị nói.

Theo chủ trang trại, thiệt hại lớn khiến bài toán khôi phục sản xuất trở nên khó khăn. Gia đình đang vay vốn ngân hàng và dự kiến phải xin giãn nợ để có thời gian phục hồi.

Số gia cầm chết đang được chủ trang trại chôn lấp, tiêu hủy. Ảnh: Lê Dương

Khoảng 60.000 con gia cầm tại trang trại được xác định đã chết sau đợt mưa lũ. Ảnh: Lê Dương

Đại diện UBND xã Nông Cống cho biết địa phương đang hướng dẫn các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng và xử lý gia cầm chết, nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Việc tái đàn được yêu cầu thực hiện từng bước, bảo đảm các điều kiện an toàn dịch bệnh.

Tại trang trại Hồ Mơ Xanh, do số lượng gia cầm chết quá lớn, chính quyền đang tiếp tục giám sát, hỗ trợ việc thu gom, xử lý và vệ sinh chuồng trại; đồng thời phối hợp với gia đình tìm giải pháp cứu chữa đàn gia cầm còn lại, từng bước ổn định sản xuất.