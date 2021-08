Mã lạ trên sàn chứng khoán: Tăng trần nhiều phiên liên tiếp vẫn dưới mệnh giá

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 14:03 PM (GMT+7)

Trên thị trường chứng khoán, mã MGC tăng một mạch 9 phiên liên tiếp, trong đó 6 phiên vượt trần song vẫn dưới mệnh giá.

Cổ phiếu ngành than đồng loạt tăng trần. Ảnh minh họa: Vinacomin

Thị trường chứng khoán chốt phiên 25/8 trong sắc xanh khi mà chỉ số VN-Index tăng 10,81 điểm lên 1.309,55 điểm, HNX-Index tăng 4,22 điểm lên 336,01 điểm và UPCoM-Index tăng 0,4 điểm lên 91,53 điểm.

Đáng chú ý, mã MGC của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tiếp tục gây bất ngờ khi tăng 14,1% lên 9.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng mỗi cổ phiếu thêm 1.200 đồng.

Đây là phiên tăng giá thứ 9 liên tiếp của MGC, trong đó 6 phiên vượt trần kể từ 12/8. Sau 10 ngày giao dịch, mã MGC tăng 120,5%, tương ứng thêm 5.300 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 10,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của MGC tăng thêm 57 tỷ đồng.

Tuy vậy, cổ phiếu MGC vẫn dưới mệnh giá, thanh khoản khá thấp khi bình quân những phiên gần đây chỉ khoảng 100 - 200 đơn vị. Một số phiên đột biến như ngày 18 và 23/8, khối lượng giao dịch hơn 1.000 cổ phiếu.

Không chỉ có MGC, trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 25/8, nhóm cổ phiếu than cũng đồng loạt tăng trần như NBC của CTCP Than Núi Béo, CST của CTCP Than Cao Sơn, TVD của CTCP Than Vàng Danh, THT của CTCP Than Hà Tu...

Một trong những nguyên nhân của việc cổ phiếu ngành than đồng loạt tăng giá được cho là đến từ biến động của giá than trên các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế. Kể từ đầu năm, giá than đã liên tiếp phá vỡ những kỷ lục cũ để đạt những đỉnh cao mới.

Trở lại với MGC, doanh nghiệp này vốn là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Từ 2016, MGC hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần trong đó, Vinacomin nắm 86,59% vốn, tương đương 9,35 triệu cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2020, MGC đạt doanh thu hơn 396 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 5,3 tỷ đồng. Tổng tài sản ở mức gần 343 tỷ đồng, trong đó 69% là tài sản ngắn hạn.

Nợ phải trả là 229 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 216 tỷ đồng và nợ dài hạn hơn 13,7 tỷ đồng.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/ma-la-tren-san-chung-khoan-tang-tran-nhieu-phien-lien-tiep-van-duoi-menh-gia-a511296.html