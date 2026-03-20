Lọc hóa dầu Bình Sơn không đủ điều kiện công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn vừa có văn bản công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, cho biết doanh nghiệp hiện không còn đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Theo nội dung công bố ngày 19/3/2026, căn cứ danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng 11/3/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập, BSR có tổng cộng 56.356 cổ đông. Tuy nhiên, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết do các nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ đạt 7,87%.

Như vậy, BSR không đáp ứng điều kiện tối thiểu theo quy định tại Luật Chứng khoán, cụ thể là yêu cầu ít nhất 10% cổ phần có quyền biểu quyết phải được nắm giữ bởi tối thiểu 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn.

Theo quy định tại khoản 2, điều 38 của Luật Chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung), trong trường hợp không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng nếu không khắc phục được trong thời hạn quy định.

BSR có 1 năm để khắc phục điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán. Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ tiếp tục báo cáo các cơ quan quản lý về vướng mắc trong điều kiện Công ty đại chúng đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, chủ động xây dựng phương án tái cơ cấu vốn, nhằm đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định.

Theo hồ sơ niêm yết, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn hiện đang có khối lượng cổ phiếu mã BSR niêm yết tại sàn HSX là hơn 5 triệu đơn vị. Vốn điều lệ của doanh nghiệp đăng ký là hơn 5.000 tỷ đồng.

Tại phiên giao dịch 20/3, thị giá cổ phiếu BSR vận động quanh mức 28.000 đồng/CP, giảm mạnh so với mức gần 40.000 đồng/CP hồi đầu tháng 3.