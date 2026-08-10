Loạt doanh nghiệp tên tuổi bị hủy tư cách đại chúng

Tuần này, có 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 16 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 100% và thấp nhất là 3%, còn lại là chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Cổ đông cô đặc

Công ty CP Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán: SGP) vừa gửi văn bản tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công ty không đáp ứng điều kiện đại chúng do không có đủ tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Cụ thể, hiện tại số lượng cổ phần mà cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ là hơn 18 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,35% vốn điều lệ SGP.

Cảng Sài Gòn không đáp ứng điều kiện đại chúng. Ảnh: SGP.

Nửa đầu năm nay, Cảng Sài Gòn ghi nhận doanh thu hơn 579 tỷ đồng (tăng gần 8% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hơn 275 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ năm trước).

Tương tự, Công ty CP Tập đoàn Golden Gate cũng nhận được thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Golden Gate cho biết, nguyên nhân là doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Đồng thời, công ty chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu lên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) theo quy định.

Golden Gate hiện vận hành hệ sinh thái hơn 600 cửa hàng ẩm thực với nhiều thương hiệu như Gogi House, Kichi-Kichi, Manwah, The Coffee House... Năm nay, Golden Gate đặt mục tiêu doanh thu 9.814 tỷ đồng. Mức lãi sau thuế lên 1.202 tỷ đồng. Nếu đạt kế hoạch, đây sẽ là con số kỷ lục trong lịch sử hơn 20 năm hoạt động của Golden Gate.

Cuối năm ngoái, Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam (mã chứng khoán: DMS) có tổng cộng 166 cổ đông. Trong đó, Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí nắm giữ 51% vốn, Công ty TNHH Nguyên liệu Omanco Việt Nam nắm giữ 16,44% vốn điều lệ, ông Hoàng Nam Long sở hữu 24,22% vốn, còn lại là các cổ đông nhỏ lẻ chỉ nắm giữ 8,34% vốn điều lệ.

Như vậy, DMS cũng không đáp ứng điều kiện tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ nên cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra thông báo hủy tư cách công ty đại chúng.

Hồi cuối tháng 4, Công ty CP In Hàng không (mã chứng khoán: IHK) cũng bị hủy tư cách công ty đại chúng do vốn chủ sở hữu của IHK tại ngày 31/12/2024 chỉ đạt hơn 24 tỷ đồng. Trong khi đó, quy định là doanh nghiệp phải có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tối thiểu 30 tỷ đồng.

Cảng Phước An sẽ đại hội cổ đông bất thường

Ngày 27/8, Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã chứng khoán: PAP) sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức trong tháng 9/2026 tại Đồng Nai. Tuy nhiên, nội dung đại hội chưa được PAP công bố.

Đáng chú ý, Cảng phước An vẫn đang liên tục báo cáo kinh doanh thua lỗ. Trong quý II năm nay, PAP ghi nhận doanh thu hơn 152 tỷ đồng (tăng 697% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế âm 110 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 125 tỷ đồng.

Cảng Phước An sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2026. Ảnh: PAP.

Từ quý IV/2024, Cảng Phước An bắt đầu ghi nhận doanh thu khi đưa phân khu đầu của dự án vào vận hành ở Đồng Nai. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, doanh nghiệp liên tục kinh doanh dưới giá vốn và đã lỗ 7 quý liên tiếp.

Trong đó, quý IV/2024 lỗ 24 tỷ đồng, quý I/2025 lỗ 123 tỷ đồng, quý II/2025 lỗ 125 tỷ đồng, quý III/2025 lỗ 131 tỷ đồng, quý IV/2025 lỗ 126 tỷ đồng và quý I/2026 lỗ thêm hơn 122 tỷ đồng.

Lũy kế trong nửa đầu năm nay, Cảng Phước An ghi nhận doanh thu đạt 247 tỷ đồng (tăng 754% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế lỗ 223 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ gần 248 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng lỗ lũy kế của Cảng Phước An đã lên tới 769 tỷ đồng, bằng 21% vốn điều lệ.

Công ty CP Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) vừa thông qua nghị quyết xử lý số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết trong đợt chào bán ra công chúng. Theo đó, F88 chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 71.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, kết thúc thời gian nhận tiền mua cổ phiếu, mới có hơn 11 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua. Hơn 11 triệu cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ được F88 tiếp tục phân phối cho nhà đầu tư khác cũng với giá 71.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.