Lionel Messi và bất động sản trải dài từ châu Mỹ đến châu Âu

Lionel Messi vừa khép lại 21 năm khoác áo tuyển Argentina bằng trận thắng Benin 3-0 tại Buenos Aires ngày 6/10. Cầu thủ 39 tuổi ghi một bàn, kiến tạo hai bàn trong trận quốc tế thứ 208, trước khi chính thức chia tay đội tuyển.

Song hành với các chặng đường sự nghiệp tại Barcelona, quê nhà Rosario và Mỹ, nơi ở của Lionel Messi cùng gia đình cũng liên tục thay đổi. Từ biệt thự ven Địa Trung Hải, căn hộ cao tầng tại Florida đến khu nghỉ dưỡng ở Ibiza và nhà ven kênh tại Fort Lauderdale, mỗi bất động sản gắn với một giai đoạn sinh sống khác nhau của gia đình Messi.

Nhà ven biển tại Tây Ban Nha

Messi bắt đầu tạo dựng nơi ở lâu dài tại Tây Ban Nha năm 2009, khi mua một căn nhà ở Castelldefels, thành phố ven biển cách Barcelona khoảng 24 km, với giá khoảng 2 triệu USD.

Gia đình sau đó đầu tư thêm vào công trình và mua khu đất liền kề để mở rộng bất động sản. Nhà có hồ bơi, phòng tập, spa, phòng chiếu phim, sân bóng riêng cùng các sân hiên nhìn về phía Địa Trung Hải và vùng đồi Catalonia. Đây từng là nơi ở chính của Messi trong hơn một thập kỷ thi đấu cho Barcelona.

Toàn cảnh Castelldefels, thành phố ven biển gần Barcelona, nơi Messi mua nhà từ năm 2009, khu vực có mật độ cây xanh lớn, chủ yếu gồm các khu dân cư thấp tầng. Ảnh: Chính quyền thành phố Castelldefels

Căn hộ có thang máy ôtô tại Mỹ

Bất động sản nhà ở đầu tiên được ghi nhận của Messi tại Mỹ nằm trong Porsche Design Tower, Sunny Isles Beach, Florida. Anh mua căn hộ năm 2019 với giá khoảng 5 triệu USD, trước bốn năm so với thời điểm chuyển sang thi đấu cho Inter Miami.

Không gian trong một căn hộ tại Porsche Design Tower, Sunny Isles Beach, Florida. Ảnh: SEFMLS 2026

Căn hộ rộng khoảng 330 m2, gồm ba phòng ngủ, nằm trong tòa nhà cao 60 tầng sát biển. Điểm khác biệt của công trình nằm ở hệ thống thang máy dành cho ôtô, cho phép cư dân đưa xe lên gần căn hộ thay vì sử dụng gara chung dưới mặt đất.

Không gian có ban công riêng, hồ bơi và tầm nhìn ra Đại Tây Dương. Tòa nhà còn bố trí spa, nhà hàng, quầy bar và khu mô phỏng đua xe phục vụ cư dân. Tài sản được đưa ra thị trường cho thuê với mức khoảng 27.900 USD mỗi tháng trong năm nay.

Điểm đặc trưng của dự án là hệ thống thang máy ôtô, cho phép cư dân đưa xe lên khu đỗ riêng ngay cạnh căn hộ. Ảnh: Porsche Design

Mua toàn bộ một tầng tòa nhà tại Regalia

Tháng 4/2021, gia đình Messi chi 7,3 triệu USD mua toàn bộ tầng 9 tại Regalia, một tòa căn hộ ven biển khác ở Sunny Isles Beach.

Căn hộ rộng khoảng 464 m2, có bốn phòng ngủ, hệ kính cao từ sàn đến trần và sân hiên bao quanh gần 200 m2. Bên trong còn có phòng bảo quản khoảng 1.000 chai rượu, phòng tắm sử dụng đá tự nhiên và các không gian hướng tầm nhìn ra biển.

Tòa Regalia nằm sát bãi biển Sunny Isles Beach, Florida, nổi bật với hình khối cao tầng và các ban công chạy liên tục quanh mặt đứng. Ảnh: Miami MLS

Biệt thự nghỉ dưỡng tại Tây Ban Nha

Messi mua biệt thự tại Cala Tarida, thuộc Sant Josep de Sa Talaia trên đảo Ibiza, Tây Ban Nha, với giá khoảng 11 triệu euro vào tháng 2/2022. Công trình có diện tích xây dựng 568 m2 trên khu đất hơn 16.000 m2. Nhà chính có tầng trệt khoảng 420 m2, kết hợp khối phụ và hồ bơi ngoài trời, xung quanh là khoảng sân và cảnh quan hướng biển.

Bất động sản tại Ibiza dành phần lớn diện tích cho không gian ngoài trời, phù hợp nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của gia đình. Ảnh: Google Earth

Bất động sản gặp vướng mắc pháp lý từ thời chủ cũ do một số hạng mục xây khác hồ sơ được phê duyệt, khiến công trình chưa có chứng nhận hoàn công và đủ điều kiện cư trú vào thời điểm giao dịch.

'Pháo đài' tại quê nhà Argentina

Tại Funes, ngoại ô Rosario, Messi và Antonela Roccuzzo mua nhiều lô đất trong khu dân cư khép kín Kentucky rồi xây khu nhà gia đình thường gọi là "La Fortaleza", nghĩa là "pháo đài".

Khoản đầu tư ban đầu được ghi nhận khoảng 4 triệu USD. Công trình chiếm diện tích tương đương khoảng ba lô đất, nằm cạnh sân golf, có hồ bơi, vườn lớn, phòng chiếu phim, phòng tập và khu vui chơi cho trẻ.

Khu dân cư Kentucky Club có mật độ xây dựng thấp, các biệt thự tách biệt bởi sân vườn lớn, cây xanh và hồ bơi, đáp ứng nhu cầu riêng tư khi gia đình Messi trở về Argentina. Ảnh: ZonaProp

Gara dưới mặt đất có sức chứa khoảng 15 xe. Hàng cây cao quanh khuôn viên hạn chế tầm nhìn từ các nhà lân cận. Gia đình đưa công trình vào sử dụng cuối năm 2022.

Messi tiếp ca sĩ Nicki Nicole tại nhà ở Funes, ngoại ô Rosario, trong kỳ nghỉ cuối năm 2024. Ảnh: Livedaleplay

Biệt thự ven kênh tại Mỹ

Sau khi gia nhập Inter Miami, Messi chuyển nơi ở chính sang Florida. Tháng 9/2023, anh và Antonela mua biệt thự trong khu Bay Colony, Fort Lauderdale, với giá 10,75 triệu USD. Nhà rộng khoảng 975 m2, nằm trên khu đất hơn 1.700 m2, có hồ bơi, gara và khoảng 52 m tiếp xúc mặt nước. Hai cầu tàu cho phép tiếp cận trực tiếp hệ thống kênh của Fort Lauderdale.

Biệt thự của Messi tại Florida mang phong cách hiện đại, gồm 2 tầng, gồm 8 phòng ngủ, 9 phòng tắm, gara cho ba xe ôtô và bể bơi. Ảnh: Zillow

Bay Colony có hơn 100 lô nhà ven nước, cổng kiểm soát và an ninh 24 giờ. Yếu tố này phù hợp với nhu cầu hạn chế người lạ tiếp cận của gia đình sau khi Messi chuyển đến Mỹ. Công trình có không gian sinh hoạt mở, cửa kính lớn, phòng gym và spa.

Antonella Roccuzzo, vợ Messi, chụp tại biệt thự. Ảnh: Antonella Roccuzzo

Mua thêm nhà liền kề ở Mỹ

Tháng 9/2026, một công ty liên quan đến người quản lý tài sản lâu năm của Messi chi 8 triệu USD mua căn nhà ngay cạnh biệt thự Bay Colony.

Nhà mới rộng khoảng 712 m2, có 7 phòng ngủ và khoảng 49 m mặt nước. Việc mua bất động sản liền kề nâng tổng diện tích hai căn lên khoảng 1.680 m2, với hơn 100 m tiếp giáp mặt nước. Bloomberg ghi nhận thương vụ dưới tên một pháp nhân liên quan Messi.

Thương vụ diễn ra chỉ ít ngày trước trận chia tay tuyển Argentina, đồng thời tiếp tục mở rộng khu nhà nơi Messi sinh sống trong giai đoạn thi đấu cho Inter Miami.