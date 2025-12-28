Giá xăng dầu hôm nay 28/12: Nỗ lực “cứu giá” bất thành, xăng dầu thế giới lao dốc không phanh

Cụ thể, trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 28/12, bảng giá dầu thô trên sàn Trading Economics và Oilprice ghi nhận giá xăng dầu đồng loạt đỏ sàn, giá dầu thô thế giới lao dốc mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 28/12: Dầu thô thế giới trượt dốc

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra 56,7 USD/thùng, giảm 1,66 USD/thùng, tương đương mức giảm rất mạnh 2,85% về giá so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 60,6 USD/thùng, giảm 1,62 USD/ thùng, tương đương mức giảm mạnh 2,61% về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu thô giảm mạnh khiến giá bình quân tuần qua lao dốc so với tháng trước, cụ thể bình quân giá dầu thô tháng 12 giảm 3,0% đến trên 3,2% tuỳ loại; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 17,8% đến 19,6%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm xuống khoảng 61,5 USD/thùng trong phiên giao dịch ảm đạm sau Giáng sinh, khi thị trường phản ứng trước những dấu hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine bị đình trệ kéo dài.

Tổng thống Ukraine Zelenskiy cho biết ông dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh, trong khi các báo cáo từ Moscow cho thấy Điện Kremlin đang xem xét các đề xuất hòa bình và duy trì liên lạc với các quan chức Mỹ.

Tin tức này đã bù đắp cho sự hỗ trợ trước đó từ các hành động của Mỹ chống lại các chuyến hàng dầu của Venezuela và một cuộc tấn công quân sự vào Nigeria.

Bất chấp sự hỗ trợ địa chính trị gần đây và dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ, giá dầu WTI vẫn đang hướng tới mức giảm hàng năm mạnh nhất kể từ năm 2020, giảm khoảng 18%, khi hầu hết các nhà giao dịch lớn dự đoán sẽ có thặng dư dầu toàn cầu vào năm tới do sản lượng tăng lên trong và ngoài OPEC+.

Giá xăng dầu hôm nay 28/12: Xăng dầu trong nước lao dốc

Hiện, giá xăng dầu hôm nay ngày 28/12 được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương ngày 25/12, theo đó giá xăng dầu hôm nay đồng loạt từ 210 đồng đến trên 600 đồng/ lít.

Cụ thể, giá các loại xăng dầu từ 15 giờ chiều nay 25/12 đồng loạt giảm từ 220 đồng đến 610 đồng/lít:

- Giá xăng 5RON92: không cao hơn 18.716 đồng/lít (giảm 523 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 290 đồng/lít;

- Giá xăng RON95-III: không cao hơn 19.006 đồng/lít (giảm 614 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Giá dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.257 đồng/lít (giảm 219 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Giá dầu hỏa: không cao hơn 17.709 đồng/lít (giảm 228 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

- Trong khi đó, duy nhất mặt hàng giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 222 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 13.382 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/12/2025 - 24/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu của Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, hai bên tiếp tục tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/12/2025 và kỳ điều hành ngày 25/12/2025 là: 73,424 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,888 USD/thùng, tương đương giảm 3,78%); 74,370 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,160 USD/thùng, tương đương giảm 4,08%); 81,908 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,288 USD/thùng, tương đương giảm 1,55%); 79,794 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,234 USD/thùng, tương đương giảm 1,52%); 342,774 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 7,790 USD/tấn, tương đương tăng 2,33%).