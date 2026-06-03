Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất?

Đầu tháng 6, lãi suất niêm yết điều chỉnh trái chiều tại một số nhà băng. Tuy nhiên, số nhà băng niêm yết lãi suất trên 7% không còn nhiều như tháng trước.

Hiện, chỉ còn SHB niêm yết lãi suất công khai ở mức sát 8% một năm (với gửi tiền online). Nhóm ngân hàng trả lãi suất quanh 7% gồm UOB, Sacombank, PGBank, LPBank, OCB, VIB và MBV.

Khảo sát của VnExpress cho thấy lãi suất từ 6,5% một năm trở lên hiện phổ biến. Hơn một nửa số ngân hàng trên thị trường áp dụng mức này cho các khoản tiền gửi từ 6 tháng trở lên.

Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi không có sự chênh lệch đáng kể giữa nhóm ngân hàng quốc doanh và các nhà băng tư nhân. Kỳ hạn ngắn 1-3 tháng phổ biến ở mức trần 4,75% trong khi các khoản tiền gửi từ 6 tháng trở lên được các nhà băng quốc doanh như BIDV, Agribank, VietinBank cũng trả 6,6-6,8% một năm.

Bên cạnh mức lãi suất niêm yết, một số đơn vị duy trì các chương trình ưu đãi và thỏa thuận lãi suất. Vikki Bank, HDBank và Nam A Bank... áp dụng lãi suất khoảng 8,2-8,5% một năm cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm (có mã giới thiệu của nhân viên chi nhánh) với khoản tiền từ 100 triệu hoặc vài trăm triệu đồng.

Theo nhận định của đơn vị xếp hạng tín nhiệm VIS Rating, các ngân hàng năm nay kinh doanh trong bối cảnh môi trường hoạt động kém thuận lợi và biến động. Lãi suất duy trì ở mức cao do áp lực thanh khoản toàn hệ thống và các yếu tố bất lợi bên ngoài làm suy giảm chất lượng tài sản và khả năng sinh lời.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước mới đây tiếp tục đôn đốc kiểm tra việc giảm mặt bằng lãi suất tiết kiệm của các nhà băng. Chỉ trong vòng một tháng, cơ quan quản lý yêu cầu các nhà băng không chạy đua lãi suất để giữ mặt bằng lãi vay thấp, hỗ trợ nền kinh tế.

Dưới đây là mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng sắp xếp từ cao tới thấp được niêm yết chính thức (cho khoản tiền dưới 1 tỷ đồng), không tính thỏa thuận thực tế của ngân hàng với khách quen, VIP, gửi tiền giá trị lớn.