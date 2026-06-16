Kỷ lục 45% các ngân hàng trung ương có kế hoạch tăng lượng vàng nắm giữ

Đây là kết quả đưa ra trong Khảo sát thường niên về Dự trữ vàng của khối Ngân hàng Trung ương do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) thực hiện.

Khảo sát được thực hiện từ ngày 5/2 đến ngày 19/5/2026, với dữ liệu thu thập ở mức cao kỷ lục từ 76 ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, tăng từ 73 ngân hàng trung ương trong năm 2025. Phần lớn các phản hồi được thu thập sau khi xung đột ở Trung Đông bắt đầu.

Kết quả cho thấy 89% các nhà quản lý dự trữ dự báo các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng lượng vàng nắm giữ trong 12 tháng tới.

Nhận định này cũng được phản ánh trong kế hoạch quản lý dự trữ của các ngân hàng trung ương. Theo khảo sát, mức kỷ lục 45% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết họ dự kiến sẽ tăng lượng vàng nắm giữ của tổ chức trong 12 tháng tới.

Bên cạnh đó, 83% trong số này cho rằng vàng sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng dự trữ của các ngân hàng trung ương trong vòng 5 năm tới, cao hơn mức 76% ghi nhận trong cuộc khảo sát năm trước.

Vàng đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong dự trữ của các ngân hàng trung ương

Nhìn chung, những kết quả này cho thấy vàng đang đóng vai trò ngày càng mang tính chiến lược trong danh mục dự trữ của các ngân hàng trung ương. Hiện nay, 93% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết tổ chức của họ đang nắm giữ vàng, tăng đáng kể so với mức 81% ghi nhận trong cuộc khảo sát năm 2025.

Trong khi đó, triển vọng của đồng USD với vai trò là đồng tiền dự trữ chủ chốt được đánh giá kém khả quan hơn, khi 74% nhà quản lý dự trữ được khảo sát dự báo tỷ trọng của đồng USD trong tổng dự trữ toàn cầu sẽ giảm trong vòng 5 năm tới.

Những thay đổi này cũng được phản ánh trong cách các ngân hàng trung ương nhìn nhận vai trò của vàng trong dự trữ quốc gia.

Khi được hỏi về các yếu tố thúc đẩy quyết định nắm giữ vàng, mức kỷ lục 90% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết khả năng duy trì giá trị của vàng trong các giai đoạn khủng hoảng là lý do quan trọng nhất. Hai yếu tố được nhắc đến nhiều tiếp theo là khả năng bảo toàn giá trị trong dài hạn (84%) và đa dạng hóa danh mục dự trữ (82%).

Đáng chú ý, vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị được đánh giá cao, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, khi có tới 85% nhà quản lý dự trữ được khảo sát tại các quốc gia này lựa chọn yếu tố này.

Trong khi đó, tỷ lệ nhà quản lý dự trữ cho rằng yếu tố lịch sử và truyền thống là lý do để nắm giữ vàng tiếp tục giảm từ mức 62% trong năm 2025 xuống còn 46% trong năm nay.

Khảo sát cũng ghi nhận một xu hướng mới: các ngân hàng trung ương ngày càng điều chỉnh chiến lược lưu trữ vàng. Có 9% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết đã tăng lượng vàng được lưu trữ trong nước trong 12 tháng qua, cao hơn mức 5% ghi nhận trong cuộc khảo sát năm trước. Trong khi đó, 10% cho biết đã đa dạng hóa các địa điểm lưu trữ vàng ở nước ngoài, tăng mạnh so với tỷ lệ 2% được ghi nhận một năm trước.

Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong thời gian tới, khi 7% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết có kế hoạch tăng lưu trữ vàng trong nước và 9% dự kiến sẽ đa dạng hóa các địa điểm lưu trữ vàng ở nước ngoài trong năm tới.

Ngân hàng Anh (Bank of England) tiếp tục là địa điểm lưu ký vàng được lựa chọn nhiều nhất, với 57% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết đang sử dụng cơ sở lưu ký tại đây, trong khi hình thức lưu trữ trong nước đứng thứ hai với tỷ lệ 49%.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu kiêm Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) tại Hội đồng Vàng Thế giới, nhận định, kết quả khảo sát năm nay gửi đi một thông điệp rõ ràng: nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn đang trên đà tăng.

“Một tỷ lệ kỷ lục các nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết họ dự kiến sẽ tăng lượng vàng nắm giữ trong năm tới, trong khi phần lớn trong số này cũng kỳ vọng lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương và tổ chức quốc tế trên toàn cầu sẽ tiếp tục tăng.

Điều đáng chú ý là sự thay đổi trong cách các ngân hàng trung ương nhìn nhận vai trò của vàng. Ngày càng ít tổ chức xem vàng đơn thuần là một tài sản nắm giữ mang tính lịch sử, trong khi ngày càng nhiều tổ chức coi vàng là một khoản phân bổ tài sản chủ động và mang tính chiến lược trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ ngày càng lớn".