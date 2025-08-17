Kinh tế 24h: Lý do quan hệ kinh doanh Nga - Mỹ khó quay về như cũ

Lý do quan hệ kinh doanh Nga - Mỹ khó quay về như cũ

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga ngày 15/8/2025 tại Alaska giữa Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin không đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự Ukraine, dù có tiến triển.

Bên ngoài một cửa hàng của Stars Coffee tại Moskva tháng 8/2022. Ảnh: Reuters

Ông Trump cho biết có thể thảo luận cơ hội kinh doanh với Nga nếu đàm phán tiến triển, nhưng quan hệ kinh tế khó trở lại như trước do Nga chịu khoảng 30.000 lệnh trừng phạt phương Tây và hơn 1.000 doanh nghiệp ngoại, gồm Apple, Goldman Sachs, đã rút khỏi Nga kể từ xung đột Nga-Ukraine năm 2022. Một số như Renault, McDonald’s ký thỏa thuận rời đi nhưng có thể mua lại tài sản, trong khi Danone, Carlsberg bị sung công.

Nga thích ứng bằng cách chuyển xuất khẩu dầu sang Trung Quốc và Ấn Độ, hai khách hàng lớn nhất, với Trung Quốc mua 47% và Ấn Độ 38% dầu thô Nga tháng 7/2025. EU giảm nhập dầu Nga 30%, khí đốt Nga chỉ còn 11% thị phần EU năm 2024.

Ông Trump áp thuế 25% lên hàng hóa Ấn Độ và dọa trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu Nga. Nga bị áp trần giá dầu 47,6 USD/thùng, gây khó cho doanh nghiệp phương Tây. Các ngân hàng Nga bị loại khỏi SWIFT, cản trở giao dịch quốc tế. Ông Putin cảnh báo doanh nghiệp phương Tây khó quay lại, đặc biệt nếu bán tài sản giá rẻ khi rút lui. Doanh nghiệp Trung Quốc và nội địa Nga đã lấp khoảng trống, như Stars Coffee thay Starbucks, Vkusno i tochka thay McDonald’s, khiến cơ hội kinh doanh của Mỹ tại Nga giảm đáng kể.

Thép mạ Trung Quốc và Hàn Quốc bị áp thuế chống bán phá giá vào Việt Nam

Việt Nam chính thức áp thuế chống bán phá giá với thép mạ từ Trung Quốc (cao nhất 37,13%) và Hàn Quốc (15,67%), theo Quyết định 2310 của Bộ Công Thương. Quyết định này dựa trên điều tra từ yêu cầu của 5 công ty (Hoa Sen, Nam Kim, Tôn Phương Nam, Tôn Đông Á, China Steel & Nippon Steel Việt Nam), xác định hành vi bán phá giá gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. Từ tháng 4/2025, thuế tạm thời đã được áp dụng, và các nhà sản xuất không thuộc diện thuế chính thức hoặc chịu thuế thấp hơn sẽ được hoàn thuế thừa.

Đây là lần thứ hai trong năm 2025 Việt Nam áp thuế chống bán phá giá với thép, sau thép cuộn nóng từ Trung Quốc (tháng 7). Trước đó, thuế với thép mạ từng áp dụng từ 9/2016 đến 5/2022. Theo MBS Research, thuế từ tháng 4 đã thu hẹp chênh lệch giá giữa thép Trung Quốc và Việt Nam, giúp doanh nghiệp nội địa tăng thị phần. Tập đoàn Hoa Sen, chiếm 29% thị phần tôn mạ năm 2024, dự kiến đạt 30% năm 2025 và 31% năm 2026, củng cố vị trí dẫn đầu.

Giá tôn mạ được kỳ vọng phục hồi từ quý III/2025 nhờ nhu cầu bất động sản tăng, giải ngân đầu tư công và giảm cạnh tranh từ thép giá rẻ Trung Quốc, hỗ trợ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nội địa.

Thủ tướng đồng ý nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội

Tại hội nghị ngày 16/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng nâng ngưỡng thu nhập để mua nhà ở xã hội, từ 15 triệu đồng/tháng (người độc thân) và 30 triệu đồng/tháng (hộ gia đình) lên 20 triệu đồng và 40 triệu đồng, nhằm phù hợp hơn với thực tế. Ông giao Bộ Xây dựng sửa đổi Nghị định 100/2024 theo trình tự rút gọn. Hiện, quy định thu nhập hiện hành gây khó cho công nhân, chuyên gia có thu nhập nhỉnh hơn nhưng không đủ mua nhà thương mại.

Đại diện Hải Phòng và Quảng Ninh kiến nghị nâng ngưỡng thu nhập hoặc cho địa phương tự quyết, do chi phí sinh hoạt khác nhau giữa các vùng. Ngân hàng Nhà nước đồng thuận, cho rằng quy định hiện quá chặt chẽ. Ngân hàng Chính sách xã hội nêu khó khăn khi xác định thu nhập cho lao động không hợp đồng và đề xuất cơ quan công an xác nhận trong 7 ngày để giảm áp lực cho chính quyền cơ sở.

Việt Nam đặt mục tiêu xây 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Hiện có 692 dự án (633.559 căn), với 146 dự án hoàn thành, 144 dự án đang xây, và 402 dự án được chấp thuận. Thủ tướng yêu cầu địa phương đẩy mạnh nguồn cung, kiện toàn ban chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 201 thí điểm chính sách đặc thù, cắt giảm thủ tục hành chính, ưu tiên “luồng xanh” cho dự án nhà ở xã hội. Địa phương cần rà soát quỹ đất, đảm bảo hạ tầng đồng bộ (điện, nước, giao thông, y tế, giáo dục) để đáp ứng nhu cầu dân sinh và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công.

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sắp đến TP HCM mua sầu riêng

Từ ngày 4-6/9/2025, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, gồm các “ông lớn” như Tập đoàn Pagoda (hệ thống bán lẻ trái cây với hơn 5.000 cửa hàng tại 180 thành phố), sẽ đến TP HCM tham dự Triển lãm Viet Nam International Sourcing 2025 để thu mua sầu riêng, mít, cà phê, long nhãn, dừa xiêm, thanh long, trà, và hạt điều. Các doanh nghiệp từ Thâm Quyến, Quảng Châu, Đài Loan, Hồng Kông, Sơn Đông, Hà Nam, đặc biệt là Quảng Tây và Vân Nam (giáp Việt Nam), nhắm đến nguồn cung chất lượng, minh bạch từ Việt Nam.

Pagoda coi Việt Nam là điểm thu mua chiến lược, hợp tác chuẩn hóa vùng trồng, phát triển sản phẩm trái cây cao cấp. Doanh nghiệp từ Vân Nam, Quảng Tây tìm nguồn cung ổn định để đưa vào hệ thống bán lẻ nội địa Trung Quốc. Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, nông sản Việt, đặc biệt sầu riêng, ngày càng hấp dẫn người tiêu dùng Trung Quốc.

Dù kim ngạch xuất khẩu sầu riêng 5 tháng đầu năm 2025 đạt 387 triệu USD, giảm 58% so với cùng kỳ 2024, tháng 5/2025 ghi nhận tăng trưởng 139% so với tháng 4, đặc biệt sang Trung Quốc (tăng 208%) nhờ đáp ứng tốt quy định thị trường. Sự kiện này mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt, thúc đẩy xuất khẩu nông sản và nâng cao giá trị sản phẩm thông qua hợp tác quốc tế.