Nữ thủ quỹ "thụt két" gần 62 tỷ đồng của công ty để... phẫu thuật thẩm mỹ, sống xa xỉ

Một vụ chiếm đoạt tài sản gây sốc vừa bị phanh phui tại Thượng Hải khi Vương Tĩnh (41 tuổi), nữ thủ quỹ, biển thủ tổng cộng 17 triệu nhân dân tệ (gần 62 tỷ đồng) từ công ty dịch vụ làm vườn của bà Xu Nữ (54 tuổi) trong 6 năm.

Vương Tĩnh xây dựng hình tượng phú bà trên mạng xã hội

Bà Xu Nữ khởi nghiệp từ tay trắng, thành lập công ty nhưng luôn chật vật cân bằng thu chi. Tháng 7/2024, cơ quan thuế phát hiện công ty trốn thuế, tài khoản trống rỗng, nhân viên sống nhờ tiền cá nhân của bà. Thủ phạm là Vương Tĩnh, người được bà tin tưởng tuyệt đối.

Vương Tĩnh, ám ảnh về ngoại hình, chi rất nhiều tiền mỗi năm cho 4 lần chăm sóc chống lão hóa, mỗi lần hơn 1 tỷ đồng. Trên mạng xã hội, cô khoe cuộc sống xa hoa với vòng kim cương, túi da cá sấu giới hạn, tự xưng là khách VIP. Dù lương chỉ 8.000 nhân dân tệ/tháng (29 triệu đồng), cô sống như một “đại gia”.

Vương Tĩnh biển thủ tiền của công ty để làm đẹp. Ảnh minh họa

Năm 2018, Vương Tĩnh làm thủ quỹ, nắm toàn bộ tài chính công ty, từ con dấu đến U-shield (thiết bị bảo mật) kiểm toán. Bà Xu Nữ, thường xuyên công tác, duyệt thanh toán qua ứng dụng ngân hàng, không biết Vương Tĩnh kiểm soát cả U-shield.

Cô ta coi tài khoản công ty như “két sắt riêng”, ban đầu rút tiền bằng séc, sau chuyển khoản vài ngày/lần. Cô thua cờ bạc ở Macau 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 10,9 tỷ đồng), chi 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,2 tỷ đồng) mỗi năm cho hàng xa xỉ.

Chi tiền mua hàng hiệu không tiếc tay

Vương Tĩnh còn trì hoãn thanh toán nhà cung cấp, khiến họ chờ hàng năm. Cô thỉnh thoảng chuyển tiền về công ty để duy trì hoạt động. Ngoài ra, cô lừa bạn bè, mượn tiền từ Hoàng San San để tiêu xài.

Viện Kiểm sát Trường Ninh truy tố Vương Tĩnh tội chiếm đoạt tài sản và lừa đảo. Vụ án đang được xét xử.