Vừa bốc hơi 163 triệu USD, tài sản của ông Donald Trump còn bao nhiêu?

Giá trị tài sản ròng của ông Donald Trump đã giảm gần 4%, tương đương 163 triệu USD, xuống còn 3,9 tỷ USD vào ngày thứ Ba vừa qua. Nguyên nhân chính là do cổ phiếu của Trump Media and Technology Group, nơi ông Trump là cổ đông chính, đã giảm mạnh. Cổ phiếu của công ty, được giao dịch với mã DJT, đã chốt phiên ở mức 18,08 USD, giảm 68,82% so với giá trị khi công ty này ra mắt trên sàn Nasdaq vào cuối tháng Ba sau khi sáp nhập với một công ty mua lại đặc biệt (SPAC).

Trump Media and Technology Group được biết đến như một công ty cổ phiếu "meme," nghĩa là giá cổ phiếu thường thay đổi dựa trên các sự kiện không liên quan đến kết quả kinh doanh, chẳng hạn như diễn biến của Trump trong chiến dịch tranh cử.

Giá trị tài sản ròng của ông Donald Trump giảm xuống còn 3,9 tỷ USD vào thứ Ba

Công ty này đã lên sàn vào ngày 26 tháng 3 sau khi sáp nhập với công ty SPAC Digital World Acquisition Corp. Trong khoảng thời gian từ khi sáp nhập được công bố năm 2021 đến khi thực hiện, cổ phiếu thường dao động dưới 20 USD. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, cổ phiếu của Trump Media chưa từng đóng cửa dưới ngưỡng đó cho đến thứ Năm tuần trước.

Ngoài những khó khăn chung của thị trường, việc giá cổ phiếu của Trump Media giảm mạnh vào ngày thứ Ba còn liên quan đến hai yếu tố chính: công ty đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh với doanh thu thấp và Donald Trump trở lại nền tảng đối thủ của Truth Social, X (trước đây là Twitter) sau gần ba năm vắng bóng. Trump đã bị cấm khỏi X vào năm 2021 sau vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1, nhưng tài khoản của ông đã được khôi phục sau khi tỷ phú Elon Musk mua lại nền tảng này vào năm 2022. Mặc dù được phép quay trở lại X, Trump chỉ đăng một lần sau khi tài khoản được khôi phục và chủ yếu đăng bài trên Truth Social.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]