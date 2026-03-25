Khổ sở xếp hàng mua vàng bạc rồi trúng quả... đắng

Phát sốt vì giá giảm mạnh

Từ lúc tham gia đầu tư vàng bạc vào đầu năm đến nay, chị Thu Loan (phường Cầu Giấy, Hà Nội) ngày nào cũng dán mắt vào điện thoại xem bảng giá. Có những ngày, giá vàng bạc liên tục điều chỉnh khiến chị đứng ngồi không yên.

"Cuối tháng 1, khi thấy giá bạc tăng liên tục, chị quyết định rút toàn bộ khoản tiết kiệm để mua 5kg bạc thỏi với giá 120 triệu đồng/kg. Lúc đó, chị cho rằng gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ có lãi suất hơn 6%/năm, trong khi chỉ trong một năm, giá bạc đã tăng tới 150%", chị Loan nói.

Khi giá bạc tiếp tục tăng lên 123 triệu đồng/kg, chị Loan càng tin mình đã chọn đúng kênh đầu tư. Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì giá bạc bất ngờ lao dốc. Có những phiên giảm mạnh, chỉ trong một ngày giá đã rơi hàng chục triệu đồng/kg.

Nhiều người dân xếp hàng chờ mua vàng tại cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông - Hà Nội (ảnh: N.M).

Điều trớ trêu là số bạc chị Loan mua chưa được nhận ngay. Cửa hàng chỉ viết giấy hẹn 6 tháng sau mới giao hàng. "Cách đây 2 hôm khi giá bạc xuống đến 63 triệu đồng/kg tôi lên cơn sốt phải truyền nước. Ngày hôm nay, dù giá bạc có lên 75 triệu đồng/kg thì tôi vẫn lỗ lên tới hơn 200 triệu đồng, gần một nửa số tiền tôi bỏ ra ban đầu. Lúc mua thì ai cũng nói giá còn tăng nữa. Không ngờ chưa kịp cầm bạc trong tay mà tiền đã mất quá nhiều", chị Loan chia sẻ.

Chị Bích Thu - một nhân viên văn phòng tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội - cho biết: "Cách đây 9 ngày tôi đặt mua online mua 5kg để bắt đáy và được hẹn đến tháng 9 này mới nhận bạc. Lúc tôi mua giá 80 triệu đồng/kg, thấp hơn so với đỉnh cuối tháng 1 lên tới hơn 40 triệu đồng/kg. Thế nhưng đến hôm nay tôi cũng lỗ lên tới 25 triệu đồng".

Không chỉ bạc, giá vàng cũng giảm mạnh từ vùng đỉnh khiến nhiều người lỗ nặng. Tuần trước, chị Minh Lan (38 tuổi, phường Định Công, Hà Nội) đứng chờ gần một tiếng mới đến lượt mua vàng với giá hơn 183 triệu đồng/lượng. "Cửa hàng bán giới hạn lấy ngay 5 chỉ/ngày còn mua nhiều hơn cửa hàng hẹn sang ngày 6/4 mới lấy vàng. Lúc đó ai cũng nói vàng còn tăng nữa, nếu chậm một ngày là mất cơ hội nên tôi mua 10 lượng vàng”, chị Lan kể và cho biết "đến nay giá vàng cũng tăng trở lại nhưng so với giá tôi mua cũng lỗ đến hơn 10 triệu đồng/lượng trong hơn 1 tuần qua".

Không chỉ riêng chị Lan, nhiều người mua vàng trong những ngày giá tăng nóng vừa qua cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Có người mua buổi chiều, sáng hôm sau quay lại nhận vàng thì giá đã thấp hơn hàng triệu đồng mỗi lượng. Có người chưa kịp cầm vàng trong tay đã lỗ vài chục triệu đồng.

Thị trường nóng lên, rủi ro tăng theo

Năm 2025 được xem là một năm “nổi sóng” của thị trường vàng bạc. Giá bạc tăng tới 150% chỉ trong một năm, còn vàng tăng khoảng 65%. Sang đầu năm nay, đà tăng tiếp tục được duy trì, đẩy giá vàng và bạc lên những mốc cao kỷ lục.

Đặc biệt, vàng miếng của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn có thời điểm chạm mức 191,3 triệu đồng/lượng vào ngày 29/1 - mức cao nhất từ trước đến nay. Cùng thời điểm đó, bạc thỏi cũng vọt lên 123-126 triệu đồng/kg.

Giá tăng quá nhanh khiến người dân đổ xô đi mua vàng bạc để tích lũy, trả nợ hoặc đầu tư. Các cửa hàng vàng bạc luôn trong tình trạng đông nghịt khách. Nhiều nơi phải giới hạn số lượng mỗi người được mua. Thậm chí, không ít cửa hàng còn bán “vàng giấy”, hẹn khách 1-2 tháng sau mới nhận hàng vì nguồn cung không kịp đáp ứng.

Không chỉ vàng, nhiều người mua bạc trong đợt tăng giá vừa qua cũng rơi vào cảnh “đu đỉnh”. Điều đáng nói là không ít người thậm chí còn chưa kịp nhận bạc thì khoản tiền đã bốc hơi.

Theo nhiều người mua, điều khiến họ bất ngờ không phải là việc giá giảm, mà là tốc độ giảm quá nhanh theo giờ. Thời gian qua, bạc thường biến động mạnh hơn vàng. Khi giá tăng, bạc có thể tăng nhanh hơn. Nhưng khi điều chỉnh, mức giảm cũng mạnh không kém. Điều này khiến những người mua theo tâm lý “đu giá” rất dễ rơi vào thua lỗ trong ngắn hạn.

Câu chuyện "đu đỉnh" vàng, bạc lần này một lần nữa cho thấy một quy luật quen thuộc của thị trường: Khi đám đông bắt đầu mua nhiều nhất cũng là lúc rủi ro cao nhất. Điều này đã được nhiều chuyên gia cảnh báo.