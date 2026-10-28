Hơn 18.000 căn hộ sai quy hoạch của Mường Thanh được định đoạt theo tiêu chí nào?

5 tiêu chí để công trình cao tầng được tồn tại

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP về việc ban hành nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn.

Theo tờ trình, 12 công trình, dự án của Tập đoàn Mường Thanh vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Đất đai, trật tự xây dựng, được xét cơ chế đặc thù bao gồm: CT6 Kiến Hưng, CT5 Tân Triều, VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm, CT8 và CT10 Đại Thanh, CT11 và CT12 Kim Văn Kim Lũ, Khu nhà ở Xa La.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) với khoảng 9.000 căn hộ vi phạm nghiêm trọng về quy hoạch, xây dựng.

Dự thảo nghị quyết mới nhất đề xuất phân loại để xác định công trình, hạng mục công trình được tồn tại có điều kiện và những phần phải phá dỡ.

Chủ đầu tư đã xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích sàn, chia nhỏ căn hộ, tăng số lượng căn hộ làm tăng quy mô dân số. Tổng số căn hộ được xây theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759, thực tế hiện nay là 24.943 căn hộ, tăng 18.184 căn hộ, gây áp lực lên hạ tầng của khu vực, giảm chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo đó, nhóm công trình, hạng mục vi phạm được phép tồn tại có điều kiện, đối với công trình cao tầng phải đáp ứng đồng thời 5 tiêu chí.

Một là đã xây dựng hoàn thành, đưa vào vận hành, sử dụng trên thực tế.

Hai là đảm bảo an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; không ảnh hưởng đến các công trình lân cận.

Ba là đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu của quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan về hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (bao gồm cấp nước, cấp điện, đỗ xe) và hạ tầng xã hội thiết yếu (bao gồm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, sinh hoạt cộng đồng) của khu vực theo quy hoạch hoặc theo phương án bổ sung khắc phục được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bốn là các khối tháp của công trình có ít nhất 3 mặt đứng đảm bảo khoảng cách theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch tại thời điểm xây dựng công trình, dự án áp dụng đối với quy hoạch cải tạo khu vực cũ trong đô thị.

Theo đó, khoảng cách giữa cạnh dài của các khối tháp phải đảm bảo không nhỏ hơn 17,5m và khoảng cách giữa đầu hồi của các khối tháp với đầu hồi hoặc cạnh dài của các khối tháp khác phải đảm bảo không nhỏ hơn 10,5m.

Trường hợp các công trình có cạnh dài và đầu hồi tương đương nhau (chênh lệch không quá 10%) thì mặt công trình tiếp giáp với đường giao thông lớn nhất được tính là cạnh dài của dãy nhà.

Năm là không vi phạm chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, hành lang an toàn giao thông.

Theo dự thảo, nếu công trình cao tầng chưa đáp ứng tiêu chí thứ ba nhưng có phương án khắc phục được cơ quan có thẩm quyền đánh giá là khả thi về kỹ thuật, quy hoạch..., cũng được phép tồn tại.

Với công trình nhà ở thấp tầng, tiêu chí xem xét tồn tại là nhà ở không nằm trên vị trí đất quy hoạch chức năng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Căn hộ phải phá dỡ thực hiện ra sao?

Dự thảo nghị quyết quy định cụ thể việc di dời cư dân, tài sản và trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo đó, sẽ thực hiện di dời toàn bộ cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ, công trình, hạng mục công trình thuộc diện phải phá dỡ.

Đối với các căn hộ thuộc công trình, dự án được tồn tại có điều kiện, thực hiện di dời cư dân, tài sản ra khỏi các căn hộ, diện tích vi phạm tại khu vực khối đế của các công trình phù hợp với quy hoạch hoặc thực tế xây dựng, tầng kỹ thuật, diện tích sinh hoạt cộng đồng. Việc này nhằm hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng phù hợp với thực tiễn dự án theo quyết định của UBND TP.

Trước khi tổ chức di dời, UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát, lập danh sách cụ thể các căn hộ, phần diện tích, công trình phải di dời; xác định người sở hữu, người sử dụng và các tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan.

Cơ quan chức năng phải công khai phương án di dời, tổ chức vận động, tuyên truyền, tiếp nhận và xem xét ý kiến của người bị di dời và các chủ thể có quyền, lợi ích liên quan theo quy định.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp UBND cấp xã, tổ chức thực hiện phương án di dời, hỗ trợ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; bảo đảm kinh phí thực hiện nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ bằng tiền và các chi phí khắc phục hậu quả theo quy định.

Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, UBND TP quyết định sử dụng nguồn bảo đảm nghĩa vụ của chủ đầu tư hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế tài sản chủ đầu tư để thực hiện.