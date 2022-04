Hai doanh nghiệp xin trả góp tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm sẽ bị phạt 1 tỷ mỗi ngày

Chiều 7/4, TPHCM tại cuộc họp báo về kết quả kinh tế xã hội quý 1/2022 do UBND TPHCM tổ chức, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế thành phố đã thông tin chi tiết về các vấn đề liên quan đến các lô đất trúng đấu thầu tại TPHCM. Theo đó, ngoài 2 doanh nghiệp đã xin bỏ cọc thì 2 doanh nghiệp còn lại đã trễ thời gian thanh toán nghĩa vụ tài chính.

Cả 4 lô đất được đấu giá tại Thủ Thiêm đến nay đều gặp trở ngại khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính

Cụ thể là Công ty Cổ phần Dream Republic trúng đấu giá lô đất số 3-5 (rộng 6.446 m2), với số tiền 3.800 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Sheen Mega trúng đấu giá lô đất 3-8 (rộng 8.500 m2), với số tiền 4.000 tỉ đồng.

Hiện hai doanh nghiệp chưa nộp tiền và có văn bản đề nghị phân kỳ làm 6 đợt để nộp tiền. Tuy nhiên các lý do được nêu không phù hợp theo quy định của pháp luật do đó chi cục thuế sẽ bắt đầu tính tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp.

Lý do được Công ty Cổ phần Dream Republic đưa ra là do thời gian qua có nhiều diễn biến diễn ra ngay sau khi đấu giá đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các kế hoạch phát triển dự án của công ty. Trong đó có tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với biến chủng Omicron lan rộng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghiêm trọng đến ngành kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong nước nói riêng.

Bên cạnh đó, các biến động về kinh tế, chính trị trên thế giới hiện nay đặc biệt là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và khả năng sắp xếp các nguồn tài chính của công ty.

Ngoài ra, phía công ty cho rằng, sự xuất hiện một cách thiếu kiểm soát các thông tin tiêu cực từ phương tiện truyền thông đại chúng, báo chí và mạng xã hội sau cuộc đấu giá và sau thời điểm bỏ cọc của một số đơn vị trúng thầu cũng ảnh hưởng xấu đến công ty.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, các lý do doanh nghiệp nêu ra không phù hợp với quy định về mặt pháp lý. Do đó cả 2 doanh nghiệp sẽ chính thức bị xử lý theo quy định do trễ thời gian thanh toán nghĩa vụ tài chính. Mỗi ngày số tiền phạt tương đương khoảng 1 tỷ đồng. Cục Thuế sẽ theo dõi và cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Nguồn: https://tienphong.vn/hai-doanh-nghiep-xin-tra-gop-tien-trung-dau-gia-dat-thu-thiem-se-bi-phat-1-...Nguồn: https://tienphong.vn/hai-doanh-nghiep-xin-tra-gop-tien-trung-dau-gia-dat-thu-thiem-se-bi-phat-1-ty-moi-ngay-post1429175.tpo