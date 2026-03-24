Hà Nội: Cận cảnh khu vực đề xuất xây nhà hát 2.000 tỷ đồng

Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành hệ sinh thái văn hóa – sáng tạo giàu bản sắc, hiện đại, dựa trên nền tảng di sản Thăng Long.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội sẽ đầu tư, hỗ trợ đầu tư 1.058 dự án với tổng số vốn 36.112 tỷ đồng. Trong danh mục nhóm công trình trọng điểm, Hà Nội sẽ xây dựng nhà hát thành phố trên đường Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai). Nhà hát rộng khoảng 9.000 m2, sức chứa từ 2.000- 2.500 chỗ ngồi với tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Hiện tại, Hà Nội đang quản lý 6 nhà hát nhưng các địa điểm hiện có đã đầu tư cách đây 20 năm, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc không gian quá chật hẹp, không đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa nghệ thuật biểu diễn.

Bên cạnh đó, người dân, đặc biệt là giới trẻ ngày càng có nhu cầu cao hơn về các hoạt động giải trí, sinh hoạt cộng đồng mang tính văn hóa, nghệ thuật cao cấp. Vì vậy, việc đầu tư nhà hát có quy mô lớn hơn các nhà hát hiện có sẽ cung cấp thêm địa điểm để người dân được tiếp cận với âm nhạc giá trị cao.

Hiện tại, đường Võ Thị Sáu thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, cùng với đó là tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Ngày 20/10/2025, UBND thành phố đã có quyết định, trong đó giao UBND phường Bạch Mai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, mở rộng đường Võ Thị Sáu lên 22,5m.