Hà Nội cải tạo chung cư cũ, người dân sẽ được bồi thường ra sao?

Cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội: Được nhận nhà, nhận tiền hoặc kết hợp cả hai

Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách và tiêu chí triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn. Một trong những nội dung đáng chú ý là nhóm chính sách hỗ trợ riêng dành cho cư dân tại các khu chung cư cũ thuộc diện cải tạo, xây dựng lại.

Theo dự thảo, người sở hữu căn hộ tại các chung cư xuống cấp sẽ được lựa chọn nhiều phương án bồi thường, tái định cư thay vì áp dụng một hình thức cố định. Cụ thể, cư dân có thể nhận căn hộ tái định cư tại chỗ, chuyển sang khu tái định cư khác, nhận tiền bồi thường hoặc kết hợp nhận cả nhà và tiền tùy nhu cầu.

Thành phố cho biết các căn hộ tái định cư phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn nơi ở cũ. Trường hợp người dân muốn nhận căn hộ có diện tích lớn hơn mức được bồi thường, phần diện tích chênh lệch sẽ thanh toán theo giá kinh doanh của dự án, trừ khi có thỏa thuận khác với chủ đầu tư.

Dự thảo cũng đề xuất ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ cho các nhóm yếu thế như người có công, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật hoặc các hộ nhiều thế hệ có diện tích nhà ở bình quân thấp hơn quy định hiện hành.

Đối với việc bố trí nơi ở tạm trong thời gian dự án triển khai, chủ đầu tư phải có trách nhiệm sắp xếp nhà tạm cư hoặc hỗ trợ kinh phí thuê nhà cho cư dân di dời. Hà Nội dự kiến hỗ trợ tiền thuê nhà theo thời gian thực hiện dự án được phê duyệt nhưng tối đa không quá 3 năm.

Nếu dự án chậm tiến độ vượt thời hạn này, toàn bộ chi phí thuê nhà phát sinh thêm sẽ do chủ đầu tư chi trả. Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện dự án cũng phải thanh toán chi phí quản lý, vận hành đối với quỹ nhà tạm cư và tái định cư trong thời gian người dân sử dụng.

Ngoài hỗ trợ chỗ ở, dự thảo nghị quyết còn đề cập các chính sách ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh cho người dân bị ảnh hưởng bởi quá trình cải tạo chung cư cũ. Theo đó, các hộ kinh doanh hợp pháp được xem xét hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất, buôn bán; người lao động bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp và giới thiệu việc làm.

Bên cạnh đó, hộ gia đình và cá nhân thuộc diện di dời có thể được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để ổn định cuộc sống hoặc phục hồi hoạt động kinh doanh. Các mức hỗ trợ cụ thể sẽ do UBND TP. Hà Nội quy định.

Để tăng tính hấp dẫn cho các dự án cải tạo chung cư cũ vốn nhiều năm gặp khó vì thiếu hiệu quả tài chính, Hà Nội dự kiến áp dụng thêm nhiều cơ chế ưu đãi cho chủ đầu tư. Trong đó, các dự án có thể được xem xét tăng tầng cao công trình, điều chỉnh hệ số sử dụng đất hoặc bổ sung diện tích thương mại, dịch vụ và văn phòng phù hợp với quy hoạch.

Tuy nhiên, đối với khu vực nội đô lịch sử hoặc khu vực hạn chế phát triển dân số, việc điều chỉnh quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu bảo tồn cảnh quan, kiểm soát dân cư và phù hợp định hướng phát triển đô thị của thành phố.

Theo dự thảo, chủ đầu tư còn được miễn tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích thuộc phạm vi dự án. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tái định cư cho người dân, doanh nghiệp được khai thác phần diện tích thương mại hoặc nhà ở tăng thêm theo quy hoạch được phê duyệt để hoàn vốn dự án.