Giá xăng dầu “bốc đầu” vì xung đột Trung Đông: Điểm tên những doanh nghiệp “hốt bạc”

Giá xăng dầu đồng loạt biến động mạnh vì xung đột Trung Đông

Cập nhật trên CNBC chốt tuần, giá dầu thô WTI (tháng 4/2026) trên sàn giao dịch hàng hóa New York đang giao dịch ở mức 91,27 USD/thùng, tăng 12,67% và tăng vọt 35% trong tuần này. Đây cũng là mức tăng lớn nhất trong lịch sử giao dịch hợp đồng tương lai kể từ năm 1983.

Tính đến ngày hôm nay - 9 ngày kể từ ngày đầu cuộc chiến, giá dầu trên thị trường quốc tế tăng trên 35%. Nếu các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng tiếp tục, tác động đối với thị trường dầu có thể rất lớn. Các nhà phân tích cảnh báo giá dầu có thể tăng lên trên 100 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu quốc tế.

Còn đối với thị trường xăng dầu trong nước, sau 2 kỳ điều chỉnh trong tuần này lần lượt vào ngày 5/3 và 7/3, giá xăng E5 RON 92 đã tăng 5.703 đồng/lít; giá xăng RON 95 III tăng 6.896 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 10.965 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 5.607 đồng/kg.

Hiện, giá xăng dầu trong nước hiện niêm yết như sau:

- Giá xăng E5 RON 92 tăng hơn 3.777 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 25.226 đồng/ lít, thấp hơn xăng RON 95 III 1.821 đồng/ lít; - Giá xăng RON 95 III tăng hơn 4.707 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 27.047 đồng/ lít; - Giá dầu diesel tăng 7.207 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 30.239 đồng/ lít; - Giá dầu hoả tăng gần 8.500 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 35.091 đồng/ lít; - Giá dầu mazut 180 CST tăng 3.800 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 21.327 đồng/ lít.

Giá xăng dầu “bốc đầu”: Lộ diện doanh nghiệp hưởng lợi và chịu áp lực?

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong tuần qua khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Diễn biến này không chỉ tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới các doanh nghiệp trong nước.

Trong đó, nhóm dầu khí và các doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp từ mặt bằng giá năng lượng cao được ghi nhận có tác động tích cực hơn so với phần còn lại của thị trường.

Cụ thể, theo các chuyên gia Vietcap, đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam, giá dầu nhiên liệu FO – tham chiếu đầu ra của mảng kinh doanh khí – có xu hướng cao hơn so với kỳ vọng trước đó.

Tính từ đầu năm 2026, giá FO bình quân đạt 386 USD/tấn, giảm 17% so với cùng kỳ nhưng tương đương khoảng 107% dự báo cả năm. Nhờ đó, biến động giá dầu hiện tại được cho là có thể hỗ trợ nhất định đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

Ảnh: AI khởi tạo.

Còn tại nhóm khoan và kỹ thuật dầu khí như Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí và CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam có thể hưởng lợi trong trung hạn khi giá dầu duy trì ở mức cao. Trong bối cảnh đó, biên lợi nhuận của các nhà khai thác dầu được cải thiện, từ đó có khả năng thúc đẩy nhu cầu đối với dịch vụ EPC, gia tăng hoạt động khoan cũng như nâng mặt bằng giá thuê giàn khoan tự nâng.

Tuy vậy, nếu giá dầu tiếp tục leo thang và tiến tới các mốc 100-150 USD/thùng như một số dự báo, doanh nghiệp vận tải dầu khí như Tổng CTCP Vận tải Dầu khí được đánh giá tích cực nhờ mặt bằng giá cước vận chuyển gia tăng, đặc biệt ở nhóm hợp đồng giao ngay và hợp đồng cộng tác – hiện chiếm khoảng 25–30% tổng sản lượng vận chuyển.

Trong hai tháng đầu năm 2026, giá thuê tàu Aframax tăng 35% so với cùng kỳ, tàu Medium Range tăng 9% và tàu Handysize tăng 6%. Hơn nữa, nếu các tuyến vận tải phải điều chỉnh để tránh eo biển Hormuz, bao gồm phương án vòng qua Mũi Hảo Vọng, quãng đường vận chuyển kéo dài có thể tiếp tục hỗ trợ giá cước.

Ở nhóm hạ nguồn, nhóm phân phối xăng dầu được dự báo sẽ đón nhận những tín hiệu khả quan trong ngắn hạn. Điển hình là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty Dầu Việt Nam, nhờ duy trì mức tồn kho giá thấp từ cuối năm 2025, hai doanh nghiệp này sẽ có lợi thế lớn về biên lợi nhuận khi giá dầu tăng cao vào quý I/2026.

Tương tự, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng được dự báo sẽ hưởng lợi kép: một là từ giá trị hàng tồn kho tăng lên, hai là nhờ khoảng chênh lệch giá sản phẩm (crack spread) nới rộng, giúp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, nhóm nhiệt điện khí được cho là chịu ảnh hưởng bất lợi nhẹ. Cụ thể, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đối mặt với áp lực chi phí đầu vào gia tăng khi giá dầu và khí tăng.

Dù các nhà máy có thể chuyển phần lớn biến động giá khí và LNG sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đối với sản lượng hợp đồng (khoảng 80% tổng sản lượng), nhưng các đơn vị phân tích cho biết, giá nhiên liệu cao hơn vẫn có thể ảnh hưởng đến mức độ huy động thực tế.

"Soi" tồn kho các doanh nghiệp xăng dầu niêm yết

Mới đây nhất, tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 2, hai tháng năm 2026 chiều 7/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng; đồng thời xác định đây cũng là cơ hội để chuyển đổi năng lượng xanh, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách chiều 7/3. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thống kê của PV Dân Việt cho thấy, giá trị hàng tồn kho đến hết năm 2025 của một số doanh nghiệp xăng dầu đều có sự sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ 2024.

Biểu đồ: Linh Anh.

Đơn cử, tại Petrolimex, giá trị hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 2025 ghi nhận 13.948,2 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm 2025 và chiếm 16% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, khoản hàng tồn kho của Petrolimex chủ yếu là hàng gửi bán trị giá 11.027,5 tỷ đồng. Trong khi đó, hàng đang đi trên đường chỉ ở mức 1.476 tỷ đồng; nguyên liệu, vật liệu ở mức 1.050 tỷ đồng;... Ngoài ra, Petrolimex cũng đã trích dự phòng hàng hóa 192,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 66,4 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong khi đó, tại PV OIL, doanh nghiệp này ghi nhận hàng tồn kho ở mức 2.786 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu kỳ và chiếm 6% tổng tài sản của doanh nghiệp. Tuy nhiên, PV OIL đã trích lập 11,3 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tăng so với đầu kỳ chỉ vỏn vẹn 215,7 triệu đồng.

Thuyết minh chi tiết cho biết, 58% giá trị hàng tồn kho là hàng hóa. Còn lại là hàng mua đang đi đường ở mức 508,9 tỷ đồng; nguyên liệu, vật liệu 428,2 tỷ đồng;...

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp có thể ảnh hưởng tới giá xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được bảo đảm nhờ sản xuất ổn định từ 2 nhà máy lọc dầu và nguồn nhập khẩu, đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng xăng dầu tiết kiệm, không tích trữ.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung ổn định, không găm hàng hay bán cầm chừng khi thị trường biến động.

Biểu đồ: Linh Anh.

Số liệu Cục Hải Quan (Bộ Tài chính) cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 2,16 triệu tấn dầu thô, tương ứng giá trị 1,08 tỷ USD, lần lượt giảm 10% về lượng và 25% về giá trị so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Việt Nam cũng nhập khẩu 2,18 triệu tấn xăng dầu các loại, tương ứng trị giá 1,44 tỷ USD, tăng 43% về lượng và 31,4% về giá so với cùng kỳ 2025.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, các yếu tố hình thành giá trên thị trường năng lượng không chỉ phụ thuộc vào sản lượng và công suất, mà còn chịu tác động mạnh từ chi phí vận chuyển và mức độ an toàn của chuỗi cung ứng.

"Khi xuất hiện nguy cơ gián đoạn nguồn cung, các nhà nhập khẩu thường đẩy mạnh mua vào để dự trữ, trong khi thị trường tài chính sẽ nhanh chóng điều chỉnh giá nhằm phản ánh phần phụ phí rủi ro địa chính trị", ông Huy phân tích.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu có tính liên kết chặt chẽ, chỉ cần một mắt xích bị gián đoạn cũng có thể tạo ra phản ứng dây chuyền, tác động trực tiếp đến giá dầu và các sản phẩm lọc dầu.

Vì vậy, việc giá xăng dầu trong nước tăng mạnh qua hai kỳ điều hành liên tiếp (ngày 5/3 và ngày 7/3) được đánh giá chủ yếu là hệ quả từ những biến động của thị trường thế giới. Các diễn biến hiện nay phần lớn phản ánh yếu tố kỳ vọng và tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nguồn cung dầu thô toàn cầu cơ bản vẫn được duy trì ổn định, trong khi nhiều quốc gia sản xuất lớn vẫn còn dư địa điều chỉnh sản lượng. Đáng chú ý, liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) đã thống nhất kế hoạch tăng sản lượng khai thác từ tháng 4/2026. Đây được xem là tín hiệu tích cực, góp phần bổ sung nguồn cung và giảm áp lực tăng giá trong thời gian tới.