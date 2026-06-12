Giá vàng trồi sụt, nên cắt lỗ hay mua thêm?

Tối 11-6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng lên 133,4 triệu đồng/lượng mua vào, 138,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng trở lại khoảng 2,4 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng tăng trở lại lên 133,3 triệu đồng/lượng mua vào, 138,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước tăng trở lại dù giá thế giới vẫn ở vùng thấp – quanh 4.090 USD/ounce, giảm khoảng 30 USD/ounce so với buổi sáng.

Dù phục hồi trở lại vào cuối ngày, nhưng chỉ tính trong 1 tháng qua, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn mất tới 28,6 triệu đồng/lượng. Còn nếu tính từ mốc đỉnh lịch sử, mỗi lượng vàng đã "bốc hơi" lên đến 51 triệu đồng – mức giảm không tưởng chỉ trong thời gian ngắn.

Với diễn biến này, rất nhiều người mua vàng ở vùng đỉnh 190-191 triệu đồng/lượng trong quý I/2026, thậm chí mua vàng dịp Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) cũng đang lỗ rất nặng.

Giá vàng giảm suốt 1 tháng qua. Nguồn: Công ty SJC

Nhiều người băn khoăn có nên cắt lỗ hoặc hay vào thêm vàng lúc này?

Chia sẻ tại talkshow "Cơ hội đầu tư chứng khoán, vàng, bất động sản nửa cuối năm 2026?" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 10-6, TS Châu Đình Linh, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng điều đầu tiên nhà đầu tư cần xem xét là mục tiêu tài chính của mình. Theo ông, nếu vàng được xác định là tài sản đầu cơ ngay từ đầu, nhà đầu tư cần đánh giá lại tỉ trọng nắm giữ trong danh mục, cũng như áp lực tài chính hiện tại.

"Nếu vàng đang chiếm tỉ trọng quá lớn, chẳng hạn 50%-60% tổng danh mục đầu tư, trong khi nhà đầu tư chịu áp lực tài chính đáng kể, thì việc giảm tỉ trọng, thậm chí cắt lỗ một phần để chuyển sang các kênh đầu tư có mức sinh lời ổn định hơn hoặc có nền tảng giá trị dài hạn là điều nên cân nhắc" - ông Linh gợi ý.

Theo TS Linh, kỳ vọng giá vàng sẽ sớm quay lại đỉnh cũ cần phải có cơ sở, bởi thị trường còn chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Đối với các tài sản có mức độ rủi ro cao, nhà đầu tư cần cân bằng giữa mục tiêu sinh lời và yêu cầu bảo toàn vốn. Khi khoản lỗ đã vượt quá ngưỡng chịu đựng, việc giảm tỉ trọng hoặc cắt lỗ là bình thường trong hoạt động đầu tư.

Liên quan đến việc nhiều người mua vàng vào dịp vía Thần Tài và đang chịu lỗ nặng, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh nhấn mạnh đây là thực tế đã diễn ra trong nhiều năm qua. Theo ông, thống kê cho thấy người mua vàng đúng ngày vía Thần Tài thường không đạt hiệu quả đầu tư như kỳ vọng, bởi đây là thời điểm nhu cầu tăng mạnh khiến giá vàng bị đẩy lên cao.

Các chuyên gia chia sẻ tại talkshow của Báo Người Lao Động. Ảnh: Quang Liêm

Ông Khánh cho rằng với những nhà đầu tư ngắn hạn, việc mua vàng trước hoặc sau ngày vía Thần Tài thường hợp lý hơn so với mua đúng ngày cao điểm. Đối với những người đang nắm giữ vàng thua lỗ, quyết định giữ hay bán phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro và tỉ trọng vàng trong tổng tài sản.

"Nếu nhà đầu tư đang dồn phần lớn tài sản vào vàng, thậm chí sử dụng đòn bẩy hoặc vay nợ để đầu tư, thì cần giảm tỉ trọng càng sớm càng tốt. Tỉ trọng vàng trong danh mục nên dưới 50% tổng tài sản. Ngược lại, với những người chưa nắm giữ vàng hoặc chỉ sở hữu tỉ trọng nhỏ và có mục tiêu tích lũy dài hạn, việc cân nhắc mua thêm ở những giai đoạn giá giảm này cũng là hợp lý" – ông Khánh nói.

Có điều, đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng vàng quá lớn, việc bán giảm bớt là cần thiết. Tuy nhiên, không nhất thiết phải bán bằng mọi giá. Nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp hồi phục của thị trường để cơ cấu lại danh mục một cách hợp lý hơn.