Giá vàng tăng nhẹ

Vào lúc 9h30, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC về mốc 168,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng quay đầu tăng nhẹ ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji có giá 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quay đầu tăng nhẹ.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.708 USD/ounce, tăng 27 USD so với sáng qua.

Đà tăng của vàng thế giới được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, mức tăng vẫn khá thận trọng khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn.

Đáng chú ý, giá bạc có mức tăng mạnh hơn vàng. Theo đó, giá bạc thỏi Phú Quý ở mức 78 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat dao động quanh 77 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD 26.138 - 26.368 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.