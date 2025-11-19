Giá vàng tăng giảm thất thường, nhà đầu tư kì cựu hé lộ nguyên nhân khiến nhiều người thua lỗ

Thời gian vừa qua, khi giá vàng liên tục tăng dữ dội, nhiều người đổ xô đi mua vàng bất chấp giá cao và chênh lệch mua bán lớn. Thậm chí, không ít người còn tìm đến “chợ đen” để mua vàng với mức giá chênh lệch với giá niêm yết tại các cửa hàng lớn từ 20-30 triệu đồng/lượng.

Đơn cử như ngày 21/10, tại các đơn vị kinh doanh có thương hiệu lớn, vàng miếng SJC được bán ra với giá 154,6 triệu đồng/lượng, cao nhất mọi thời đại. Vàng nhẫn cũng vọt lên mức 154-160,5 triệu đồng/lượng.

Người dân đổ xô đi mua vàng lúc giá cao khiến thị trường khan hiếm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong khi đó, tại một số cửa hàng nhỏ lẻ và trên “chợ đen”, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng lên tới 170 triệu đồng/lượng và vàng miếng SJC được rao bán với giá 180 triệu đồng/lượng.

Ngay sau đó, giá vàng bất ngờ đảo chiều, giảm hàng chục triệu đồng mỗi lượng chỉ sau vài ngày và đi ngang suốt nửa tháng qua. Nhiều người mua vàng ở mức giá đỉnh luôn trong trạng thái bất an, “đứng ngồi không yên”.

“Nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp em ạ. Chuyện là vợ chồng em lấy tiền “đu đỉnh” 3 cây vàng giá 164 triệu đồng một cây. Giờ giá giảm mà đến ngày 20/11 tới, nhà em sửa nhà cần dùng đến tiền, em có nên cắt lỗ sớm không ạ”, một người tên Phát nhờ tư vấn trên một diễn đàn đầu tư vàng.

Giá vàng "chợ đen" có thời điểm tăng lên mức 200 triệu đồng/lượng rồi bất ngờ giảm mạnh khi thị trường đảo chiều. (Ảnh chụp màn hình)

“Em lỡ đu đỉnh 5 lượng giá 167 triệu đồng một lượng, giờ em như ngồi trên đống lửa. Đầu tháng 11 mà giá vàng không lên được 160 triệu đồng một lượng em sẽ mang vàng đi cắt lỗ. Không thể chịu nổi cái cảnh thấp thỏm, ngày xem giá vàng đến 60 lần”, một tài khoản khác cho hay.

Dưới góc nhìn của nhà đầu tư vàng lâu năm, từng là chủ một tiệm vàng lớn nhất nhì tại địa phương, anh Phạm Sơn (Đà Nẵng) cho biết, vàng có thể là nơi trú ẩn, nhưng cũng có thể là cái bẫy nếu nhà đầu tư không tỉnh táo. Giữ vàng sai thời điểm cũng là tự đẩy mình vào hố sâu.

Tâm lý đám đông kéo nhau đi mua lúc giá tăng và đổ xô đi bán lúc giá giảm đã khiến nhiều người thua lỗ khi lướt sóng vàng.

“Sau bao năm đầu tư kinh doanh vàng, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là giá vàng tăng hay giảm, mà là cách con người phản ứng với nó”, anh Sơn nói.

Theo anh Sơn, thực tế, khi giá tăng mạnh, các tiệm vàng thường không dám nhập hàng nhiều vì lo ngại giá vàng có thể giảm mạnh bất kỳ lúc nào, rủi ro sẽ rất cao. Trong khi đó, giá vàng tăng lại khiến người dân hưng phấn, kéo nhau đi mua khiến nguồn cung khan hiếm, giá càng bị đẩy lên cao hơn.

Còn khi giá giảm, người dân lại lo sợ vàng xuống nữa nên vội vàng đem bán. Khi đó, các cửa tiệm bán ra mạnh tay hơn để đảo hàng, cân đối nguồn hàng và dòng tiền. Bởi vì, họ hiểu thị trường đang có lực cung lớn, mua vào nhiều chỉ khiến rủi ro tồn kho tăng nên hạ giá mua vào xuống thấp hoặc hạn chế mua vào.

Theo các chuyên gia, tuyệt đối không nên lướt sóng vàng để tránh rủi ro.

Lúc đó, người mua ở mức đỉnh, không chịu được áp lực của việc giảm giá liền mang vàng bán cắt lỗ, ngoài rủi ro khi giá vàng giảm, người mua còn phải chịu đựng chênh lệch giữa mua vào – bán ra của cửa hàng vàng khiến lỗ càng thêm lỗ.

Theo anh Sơn, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đây là chu kỳ lặp đi lặp lại. Đỉnh được tạo ra từ sự hưng phấn trong thị trường và đáy được sinh ra từ nỗi sợ hãi cũng từ thị trường. Vì vậy, nhà đầu tư nào đi ngược lại tâm lý đám đông, “mua khi đám đông đang sợ hãi, bán khi nhiều người tham lam” mới là người chiến thắng dài hạn.

“Tôi vẫn hay nói với anh em, bạn bè rằng: Đầu tư vàng không khác gì làm nông, phải có mùa, có vụ. Mua đúng lúc giá rẻ, cất giữ kiên nhẫn, rồi đợi thời điểm vàng chín, lúc đó mới hái quả ngọt. Ai nôn nóng muốn làm giàu nhanh, lại dễ trở thành người mua đỉnh bán đáy mà không hay biết”, anh Sơn nhấn mạnh.

Vì vậy, anh Sơn nhắn nhủ, hãy xem vàng như một kênh bảo toàn tài sản và chỉ nên phân bổ ở mức 30-50% danh mục đầu tư. Nếu nhìn vàng như một phần chiến lược phân bổ tài sản dài hạn, giữ kỷ luật, kiểm soát dòng tiền... thì vàng sẽ là người bạn đồng hành bền bỉ, nhất là trong thời kì kinh tế bất định như hiện nay.