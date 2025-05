Giá vàng hôm nay 5/5: Giá vàng bật tăng mạnh mẽ, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng tiếp

Ngày 5/5/2025, giá vàng thế giới mở cửa phiên đầu tuần với sắc xanh. Lúc 6h40, giá vàng giao ngay đạt 3.246,9 USD/ounce, tăng 7,3 USD so với phiên trước, tương ứng tăng 0,1%. Quy đổi theo tỷ giá USD/VND hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 102,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới tăng ở đầu phiên sáng 5/5

Những ngày qua, thị trường vàng trong nước chưa ghi nhận biến động giá, do hầu hết các cửa hàng thuộc các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn đều đóng cửa nghỉ lễ đến hết ngày 4/5.

Theo cập nhật mới nhất trước kỳ nghỉ lễ, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC duy trì ở mức 114,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 116,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 được niêm yết ở mức 112,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 116,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được giao dịch ở mức 116,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 119,65 triệu đồng/lượng (bán ra).

Hiện tại, các nhà đầu tư vàng trong nước đang thận trọng theo dõi thị trường, chờ đợi những điều chỉnh giá sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Đáng chú ý, giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,8 triệu đồng/lượng, tạo ra khoảng cách đáng kể và khiến nhiều người kỳ vọng vào những biến động giá khi thị trường hoạt động trở lại.

Xu hướng tăng vẫn vững

Giá vàng đã trải qua một tuần đầy biến động, với xu hướng chốt lời mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng đợt điều chỉnh này nằm trong xu hướng quen thuộc và không làm lung lay triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Trong tuần qua, giá vàng giảm 2%, nhưng vẫn duy trì mức cao hơn nhiều so với đáy 3.200 USD/ounce. Ở thời điểm thấp nhất, vàng mất khoảng 8,5% giá trị, tương tự đợt điều chỉnh sau bầu cử Mỹ tháng 11 năm ngoái, khi giá vàng giảm 9% từ đỉnh 2.800 USD/ounce chỉ trong ba tuần.

Các nhà phân tích cho rằng, dù diễn ra nhanh hơn, đợt điều chỉnh này không bất thường. Trong năm tuần, giá vàng đã tăng mạnh từ 3.000 lên 3.500 USD/ounce, tạo ra sự sôi động khiến nhà đầu tư nhanh chóng chốt lời.

Dù giá vàng có thể tiếp tục giảm, nhiều chuyên gia vẫn xem đây là cơ hội mua vào dài hạn. Lo ngại về chính sách thuế quan toàn cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dịu bớt, nhưng chưa có thỏa thuận thương mại rõ ràng. Một số nhà kinh tế cho rằng, thiệt hại đối với nền kinh tế và uy tín thương mại của Mỹ đã hình thành, bất kể các thỏa thuận tương lai.

Thuế quan có thể dần biến mất, nhưng các ngân hàng trung ương vẫn sẽ tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa danh mục và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Ngân hàng Thế giới vừa cập nhật dự báo giá vàng, cho thấy mức tăng 36% so với trung bình năm ngoái, cao hơn nhiều so với dự đoán tăng 20% trước đó. Các chuyên gia nhận định: “Nhu cầu trú ẩn an toàn cho vàng sẽ duy trì mạnh mẽ trong ngắn hạn, nhờ bất ổn địa chính trị và lo ngại biến động trên thị trường tài chính. Nếu căng thẳng chính sách gia tăng, giá vàng có thể vượt dự báo hiện tại.”