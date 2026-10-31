Chốt giá vàng hôm nay ngày 31/10 tiếp đà giảm dữ dội

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 31/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 31/10 giảm giá vàng miếng xuống mức 139 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 31/10, giá vàng trong nước ngày 31/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 31/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 2,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 31/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 31/10, tiếp tục giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 31/10, giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 31/10, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 134 –138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 131,8 – 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 31/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 31/10 giảm rất mạnh với giá vàng giao ngay giảm 87 USD/ounce, xuống mức 3.875 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.898 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá mạnh, xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, xét về bối cảnh, thị trường vàng thế giới tuần này có nhiều yếu tố thuận lợi khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, lợi suất trái phiếu giảm mạnh và đồng USD rút khỏi các mức đỉnh gần đây. Tuy nhiên, giá vàng đã giảm hơn 3% trong tuần, rơi xuống dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn 12 tháng.

Điều khiến thị trường vàng hiện nay trở nên khó dự đoán là giá vàng không còn phản ứng chủ yếu theo diễn biến hiện tại của lợi suất trái phiếu và đồng USD. Thay vào đó, nhà đầu tư tập trung vào định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Vàng vốn được xem là tài sản giúp nhà đầu tư phòng ngừa lạm phát và bất ổn. Tuy nhiên, chính những yếu tố đáng lẽ thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn lại đang trở thành lực cản lớn nhất đối với kim loại quý.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.875 USD/ounce (tương đương khoảng 121,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 31/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 17,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 31/10, giá vàng ngày 1/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.