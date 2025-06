Giá vàng hôm nay 22-6: Vàng SJC "hạ nhiệt", vàng quốc tế giảm sâu

Giá vàng trong nước ghi nhận sự điều chỉnh giảm vào ngày cuối tuần 22-6. Cụ thể, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến ở mức 117,7 triệu đồng mỗi lượng cho chiều mua vào và 119,7 triệu đồng mỗi lượng cho chiều bán ra, giảm khoảng 600.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% vẫn giữ mức giá ổn định, dao động quanh mức 113,7 triệu đồng/lượng mua vào và 116,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Sự trái chiều giữa vàng miếng và vàng nhẫn trong phiên cuối tuần cho thấy những yếu tố chi phối thị trường vàng hiện nay không còn đơn thuần là cung - cầu mà đang chịu ảnh hưởng từ các tín hiệu chính sách mới.

Dự kiến, trong thời gian tới, thị trường vàng sẽ có sự thay đổi lớn về cấu trúc khi cơ chế độc quyền đối với vàng miếng SJC bị xóa bỏ, đồng thời sẽ có thêm nhiều ngân hàng và doanh nghiệp được phép tham gia thị trường.

Động thái này được cho là nhằm giảm chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế, ổn định thị trường và hạn chế đầu cơ.

Giá vàng hôm nay được dự báo khó bứt phá trên thị trường quốc tế

Một diễn biến đáng chú ý trong tuần là khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC bất ngờ thu hẹp lại chỉ còn khoảng 2 triệu đồng/lượng, thay vì mức phổ biến 3 đến 3,5 triệu đồng/lượng như thời gian trước.

Việc chênh lệch này giảm cho thấy tâm lý đầu cơ có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng thời phản ánh kỳ vọng thị trường vào một cơ chế minh bạch hơn, nơi giá vàng sẽ tiệm cận với giá quốc tế thay vì bị đẩy lên quá cao do khan hiếm mang tính kỹ thuật.

Thị trường tự do, vốn thường có mức giá cao hơn so với các doanh nghiệp lớn, tuần này lại ghi nhận mức giá tương đương các công ty lớn. Một số cửa hàng vàng báo giá vàng miếng SJC khoảng 118,5 triệu đồng/lượng mua vào và 119,7 triệu đồng/lượng bán ra – gần như không có sự chênh lệch so với giá tại các công ty như SJC, PNJ hay DOJI.

Đây là một hiện tượng khá bất ngờ, phản ánh hiệu ứng của việc siết chặt quản lý thị trường và dường như báo hiệu một giai đoạn "tái thiết" thị trường vàng theo hướng công khai, minh bạch và sát với giá trị thực hơn.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng tuần qua lại giảm sâu khi mất tới hơn 60 USD/ounce, từ ngưỡng 3.400 USD/ounce xuống còn 3.369 USD/ounce. Mức điều chỉnh tương đương khoảng 1,9 triệu đồng mỗi lượng quy đổi, cho thấy sức ép bán ra trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh thiếu thông tin hỗ trợ tích cực.

Việc giá vàng quốc tế đi xuống khiến nhà đầu tư càng thêm thận trọng với xu hướng ngắn hạn của kim loại quý.

Giá vàng tuần qua ở thị trường trong nước biến động quanh vùng 119-120 triệu đồng

Kết quả khảo sát của Kitco cho thấy giới phân tích cũng đang phân hóa về nhận định xu hướng giá vàng. Trong số các chuyên gia tại Phố Wall, chỉ có 38% cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 31% dự báo giá tiếp tục giảm và 31% còn lại nhận định giá sẽ đi ngang.

Với nhà đầu tư cá nhân, tỷ lệ lạc quan cao hơn khi 54% tin giá vàng sẽ tăng, song vẫn còn đến 46% giữ tâm lý thận trọng hoặc nghiêng về xu hướng đi ngang và giảm.

Tình hình địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng giữa Israel và Iran, hiện chưa đủ sức để tạo ra cú hích cho giá vàng, dù đây thường là yếu tố hỗ trợ mạnh trong quá khứ. Nếu các thông tin tích cực về việc giải quyết xung đột được đưa ra, giá vàng thế giới có thể tiếp tục điều chỉnh về mốc 3.300 USD/ounce, thậm chí thủng mức 3.265 USD/ounce.

Hiện tại, nếu quy đổi theo tỉ giá trong nước, giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,7 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn giá vàng miếng SJC gần 13 triệu đồng mỗi lượng.