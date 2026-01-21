Giá bạc hôm nay mới nhất (21/1): Cháy hàng, tiến sát mốc 100 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay mới nhất (21/1) tăng tiến sát 100 triệu đồng/kg

Theo ghi nhận của PV Dân Việt ngày 21/1 tại cửa hàng Phú Quý trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội), bên cạnh nhu cầu mua vàng thì người dân cũng đổ xô mua bạc bất chấp giá liên tục lập kỷ lục.

Trong sáng cho đến trưa 21/1, giá bạc Phú Quý ở mức rất cao. Loại bạc Phú Quý loại 1kg, giá mua vào ở mức 95,386 triệu đồng/kg, bán ra 98,346 triệu đồng/kg; tăng 1,893 triệu đồng/kg ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 1,973 triệu đồng/kg so với phiên trước.

Cửa hàng Phú Quý trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội) tạm hết hàng. Ảnh NT

Trong khi loại 1 lượng, giá bạc Phú Quý được niêm yết mua vào ở mức 3,577 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 3,688 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá bạc Phú Quý tăng 71.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 74.000 đồng/lượng.

Tại thời điểm 14h45 chiều, bạc Phú Quý có giảm nhẹ xuống 95,066 triệu đồng/kg (mua vào) và 97,999 triệu đồng/kg (bán ra). Loại 1 lượng, giá mua vào là 3,565 triệu đồng/lượng, còn bán ra là 3,675 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên theo dự báo, bạc Phú Quý có thể cán mốc 100 triệu đồng/kg, bởi nhu cầu của người mua đang rất cao. Hiện, cửa hàng bạc Phú Quý trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội) cũng đã treo biển "tạm hết hàng".

Nhu cầu mua bạc của người dân tăng mạnh. Ảnh NT

Với bạc Kim Phúc Lộc SBJ 999 loại 1kg, giá mua vào ở mức 95,840 triệu đồng/kg, bán ra ở mức 98,240 triệu đồng/kg; tăng 1,440 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 2,4 triệu đồng/kg.

Anh Mạnh Cường (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, hôm qua anh quyết định bán vàng để chuyển sang đầu tư mua bạc. Dù vậy khi anh tới cửa hàng bạc Phú Quý lại không thể mua do hết hàng.

Trên thị trường "chợ đen", các giao dịch vẫn diễn ra rất "nóng". Trên các hội nhóm như Bạc nguyên chất (hơn 150 nghìn thành viên), Cộng đồng bạc Phú Quý (hơn 68 nghìn thành viên) hay chợ bạc miếng - bạc thỏi - bạc nguyên chất (hơn 40 nghìn thành viên)..., nhiều nhà đầu tư giao dịch sôi động.

Một nhà đầu tư rao bán 30kg bạc Thanh Long Phú Quý giá tới 106 triệu đồng/kg, giao dịch tại Hà Nội - cao hơn giá web 8 triệu đồng/kg. Trong khi loại 1 lượng cũng được rao bán giá 4,150 triệu đồng/lượng, cao hơn giá web là 475.000 đồng/lượng. Theo ghi nhận, số lượng người bán "chốt lời" đang tăng mạnh trong ngày 21/1.

Giá bạc thế giới neo ở mức cao. Ảnh Tradingeconomics.

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới giao ngay hôm nay 21/1/2026 mở cửa phiên ở mức 94,60 USD/ounce, tăng 0,23 USD (tương đương 0,25%) so với phiên trước (94,36 USD/ounce). Tại thời điểm 14h45 phút (giờ Hà Nội), giá bạc thế giới ở mức 94,689 USD/ounce.

Giá bạc thế giới tiếp tục bứt phá mạnh khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trước nguy cơ Mỹ nâng thuế với châu Âu. Trong phiên gần nhất, bạc tăng khoảng 5%, có thời điểm vọt lên trên 94,5 USD/ounce và tiến sát mốc 96 USD/ounce, thiết lập mức cao kỷ lục mới. Tính từ đầu năm, giá bạc đã tăng khoảng 32%, trở thành kim loại quý tăng mạnh nhất.

Đà tăng của bạc được hỗ trợ bởi căng thẳng thương mại leo thang liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng áp thuế cao hơn với châu Âu, cùng kỳ vọng Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay. Những yếu tố này thúc đẩy dòng tiền rời khỏi USD và tìm đến các tài sản an toàn, trong đó bạc nổi lên với sức hút vượt trội.