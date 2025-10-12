Giá vàng hôm nay 12-10: Xuất hiện dự báo bất ngờ cho tuần tới

Cuối tuần 12-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 4,2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng đi lên tuần qua, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% chốt tuần quanh mức 136,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4,5 triệu đồng/lượng.

Đây là mức tăng rất mạnh của giá vàng trong nước những ngày qua. Chỉ trong khoảng 2 tuần, giá vàng tăng gần 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng cũng tăng đáng kể và đang giãn rộng cách biệt so với tại các công ty vàng lớn.

Cụ thể, một số tiệm vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC mua vào 146 triệu đồng/lượng, bán ra 148 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 5 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng trong nước đi lên mạnh do ảnh hưởng từ đà tăng mạnh của giá thế giới.

Theo đó, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.018 USD/ounce, tăng rất mạnh khoảng 130 USD/ounce (tương đương 4,2 triệu đồng) so với cuối tuần trước.

Đây là mức tăng vượt nhiều dự báo của giới phân tích. Có điều, kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới, đang có những dự báo có sự khác biệt đáng kể so với những tuần trước đó.

Giá vàng tăng liên tiếp trong thời gian qua

Tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, trong số 17 chuyên gia phân tích tham gia, có 47% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 12% dự đoán giá sẽ giảm; và cũng có tới 41% cho rằng giá đi ngang. Đây là lần đầu tiên giới phân tích nhận định giá vàng đi ngang – sau chuỗi liên tiếp lập đỉnh, tăng khoảng 50% từ đầu năm tới nay.

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 295 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó, các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan hơn khi có tới 69% cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, chỉ 18% dự báo giá vàng giảm và 14% còn lại nêu quan điểm giá vàng đi ngang.

Theo giới phân tích, giá vàng lập đỉnh sau cao hơn đỉnh trước trong bối cảnh dòng tiền từ nhà đầu tư và thị trường chảy mạnh vào kênh trú ẩn này, nối chuỗi tăng tuần thứ 8 liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, sau chuỗi tăng nóng, một số dự báo lại cho rằng kim loại quý có thể điều chỉnh trong ngắn hạn trong trường hợp căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc lắng dịu, áp lực chốt lời từ nhà đầu tư...

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng liên tục lập đỉnh mới cả ở thị trường trong nước và quốc tế