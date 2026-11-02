Giá vàng có thể giảm tiếp sau khi chạm đáy một năm

Thị trường kim loại quý thế giới vừa có tuần giao dịch ảm đạm nhất trong nhiều tháng. Chốt phiên giao dịch cuối tháng 10, mỗi ounce vàng chỉ còn 3.874 USD, thấp nhất một năm. So với vùng đỉnh 5.595 USD thiết lập vào tháng 1, vàng đã mất khoảng 30% giá trị.

Ở trong nước, các thương hiệu kim hoàn cũng đồng loạt giảm hơn 2 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng trong phiên 30/10, xuống 139 triệu. Mức này thấp hơn 27% so với đỉnh gần 191 triệu đồng hồi đầu năm.

Đợt điều chỉnh xảy ra khi những người nắm giữ vàng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài. Bên cạnh đó, các cổ phiếu công nghệ quốc tế bị bán tháo trong phiên cuối tuần khiến các nhà đầu tư chứng khoán đối mặt lệnh gọi ký quỹ (margin call), từ đó phải bán bớt vàng và bạc để nộp tiền nhằm tránh áp lực giải chấp.

Sau khi vàng thủng mốc 3.900 USD, giới phân tích Phố Wall càng bi quan hơn về triển vọng ngắn hạn. Trong số 16 chuyên gia tham gia khảo sát hàng tuần của Kitco News, có đến 10 người (tương đương 63%) dự báo giá tiếp tục giảm. Năm người kỳ vọng thị trường sẽ cân bằng và đi ngang, còn lại chỉ một người tin rằng giá có thể bật lên.

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường tại FxPro, cho rằng dù được xem là tài sản trú ẩn, vàng thường đi cùng chiều với chứng khoán trong những đợt bán tháo và chỉ đảo chiều khi các ngân hàng trung ương phát tín hiệu chuyển sang nới lỏng. Khả năng trú ẩn không giúp vàng miễn nhiễm trước nhu cầu nắm giữ tiền mặt của nhà đầu tư. Ông nhận định các kịch bản lạc quan hồi đầu năm đã "lỗi thời" và giá có thể về 3.300 USD trong những tháng cuối năm.

Ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, cũng nghiêng về kịch bản giảm giá. Theo ông, xét về mặt kỹ thuật, đồ thị giá hiện không có tín hiệu khả quan. Khi phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, vàng đang bước vào một đợt điều chỉnh dài và sâu hơn.

"Giá có thể xuống còn 3.000 USD, sau đó đi ngang tạo nền một thời gian rồi mới tăng trở lại", ông nói.

Không đưa ra dự báo con số cụ thể, nhưng ông Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập, cũng lưu ý thị trường kim loại quý có thể chứng kiến một đợt bán tháo trên diện rộng trong thời gian tới.

Tuần này, giá vàng có thể chịu ảnh hưởng bởi loạt dữ liệu và sự kiện quan trọng tại Mỹ như chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 10, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và cuộc bầu cử giữa kỳ.

Không chỉ vàng, giá bạc tuần qua cũng giảm gần 6% về 49 USD một ounce, đánh dấu lần đầu thủng mốc 50 USD trong 11 tháng qua. Giới phân tích cho rằng nhu cầu bạc đang đi xuống, dẫn tới khả năng tiếp tục điều chỉnh mạnh.