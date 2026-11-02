Chốt giá vàng hôm nay ngày 2/11 đảo chiều tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 2/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 2/11 tăng giá vàng miếng lên mức 140 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 2/11, giá vàng trong nước ngày 2/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 2/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 2/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 2/11, đảo chiều tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11, đảo chiều tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 2/11, cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 135 –139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 132,8 – 136,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 134,5 – 138,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 2/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 2/11 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 31 USD/ounce, lên mức 3.906 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.898 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá trở lại, lấy lại mốc trên 3.900 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang ở vùng giá bấp bênh.

Chuyên gia chiến lược tại Global X ETFs cho rằng, nhiều khả năng sẽ xuất hiện lực mua bắt đáy khi nhà đầu tư, và có thể cả các ngân hàng trung ương, thận trọng mua thêm.

Ông Ole Sloth Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank AS - cho rằng, lo ngại về thanh khoản và lực bán do các yếu tố kỹ thuật đang lấn át sức hấp dẫn đầu tư dài hạn của vàng.

Ông Ole Sloth Hansen cũng nhận định, việc giá đóng cửa tuần qua dưới ngưỡng kỹ thuật quan trọng 3.886 USD/ounce "khiến vàng có nguy cơ chịu thêm áp lực giảm giá". Theo ông, giá vàng thế giới cần phục hồi lên trên 4.000 USD/ounce để triển vọng ngắn hạn trở lại trạng thái trung tính hơn.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.906 USD/ounce (tương đương khoảng 122,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 2/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 17,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 2/11, giá vàng ngày 3/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.