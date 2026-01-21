Giá vàng cao vút, đại gia vàng báo lãi hơn 2.800 tỉ đồng

Chiều 21-1, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng niêm yết mua vào 168 triệu đồng/lượng, bán ra 170 triệu đồng/lượng, tăng tiếp 800.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được giao dịch quanh mốc cao kỷ lục.

Vàng nhẫn thương hiệu SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết 165,4 - 167,9 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 800.000 đồng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn 99,99% thương hiệu PNJ được Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch lên tới 165 triệu đồng/lượng mua vào, 168 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn đang ở mức đỉnh quanh 168 triệu đồng/lượng

Trong vòng 1 ngày, cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn tăng tổng cộng 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước lập đỉnh theo giá thế giới, khi kim loại quý trên sàn quốc tế duy trì ở mức cao nhất từ trước tới nay – 4.856 USD/ounce. Trong phiên hôm nay, có thời điểm giá vàng áp dụng mốc 4.900 USD/ounce.

Kim loại quý lập đỉnh thúc đẩy doanh thu của các công ty vàng cũng đạt kỷ lục.

Chiều 21-1, Công ty PNJ công bố kết quả kinh doanh năm 2025 tổng cộng 34.976 tỉ đồng doanh thu thuần và 2.829 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 33,9% so với cùng kỳ). Trong đó, doanh thu đến từ mảng trang sức chiếm 80,6% trong tổng cơ cấu doanh thu năm 2025.

Với kết quả này, PNJ đã hoàn thành 144,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2025, vượt mức chỉ tiêu kinh doanh năm đăng ký tại Đại hội đồng cổ đông.

Xét về hiệu quả kinh doanh theo từng kênh, trong bối cảnh sức mua biến động do giá vàng tăng mạnh, doanh thu bán lẻ PNJ năm 2025 vẫn tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Theo PNJ, kết quả này được hỗ trợ bởi sự phục hồi nhu cầu trong quý IV/2025; chiến lược sản phẩm và danh mục hàng hóa được điều chỉnh linh hoạt theo sự thay đổi thị trường.