Giá bạc hôm nay 2/1: Bạc trong nước và thế giới tăng trở lại

Bạc thỏi Ancarat niêm yết 76,16 triệu đồng/kg

Sáng 2/1, giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,77 - 2,85 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chệnh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg) là 73,86 - 76,16 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 880.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 910.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,76 - 2,85 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 73,81 – 76,1 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,1 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,15 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 31/12.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,79 - 2,86 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới lên mức 73 USD/ounce

Sáng 2/1 (theo giờ Việt Nam) bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 73,47 USD/ounce, tăng 1,01 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới điều chỉnh với những phiên giảm sâu do áp lực chốt lời gia tăng về mức 72 USD/ounce đã điều chỉnh tăng nhẹ. Triển vọng dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ nguồn cung khan hiếm, nhu cầu từ năng lượng mặt trời và xu hướng nới lỏng tiền tệ. Mỹ đã đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng, trong khi Trung Quốc có thể siết xuất khẩu, hỗ trợ đà tăng dài hạn.