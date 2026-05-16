Giá bạc hôm nay 16-5: Chóng mặt khi giá "đổ đèo"

Sáng 16-5, giá bạc hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 75,84 USD/ounce, giảm tới 9% so với trước đó. Chỉ trong 2 phiên giảm liên tiếp đã xóa sạch thành quả nhiều phiên trước đó.

Giá bạc tăng mạnh và cũng lao dốc mạnh hơn vàng. Dù giá vàng cuối tuần cũng thủng mốc 4.600 USD/ounce và đóng cửa ở mức 4.541 USD/ounce nhưng mức giảm chỉ hơn 2%.

Giá bạc thế giới giảm mạnh kéo giá trong nước cũng giảm sâu.

Hiện, Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ chốt giá bạc miếng cuối tuần còn 2,82 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra 2,91 triệu đồng/lượng.

Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch giá bạc miếng mua vào 2,82 triệu đồng/lượng, bán ra 2,91 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu bạc khác như DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt hạ giá giao dịch bạc miếng về quanh 2,8 - 2,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

So với hôm qua, giá bạc giảm tiếp khoảng 200.000 đồng mỗi lượng.

Giá bạc hôm nay giảm tiếp

Giá bạc kg cũng sụt giảm cả chục triệu đồng. Giá bạc kg tại Ancarat, Phú Quý, Sacombank-SBJ, Bảo Tín Minh Châu được giao dịch quanh mức 75,4 triệu đồng mua vào và 77,6 triệu đồng bán ra, giảm tiếp hơn 4 triệu đồng so với hôm qua. Chỉ trong 2 ngày, mỗi kg bạc giảm hơn 12 triệu đồng.

Nhiều nhà đầu tư cho biết chưa kịp mừng khi giá bạc tăng nhanh và lập đỉnh cao nhất trong 2 tháng qua - đã chóng mặt khi giá giảm sốc trở lại.

Với diễn biến này, nhiều người mua bạc ở vùng đỉnh hồi cuối tháng 1-2026 và dịp Thần Tài quanh mốc đỉnh 120 triệu đồng/kg và 4,5 - 4,7 triệu đồng/lượng, vẫn đang ngóng ngày "về bờ".

Theo giới phân tích, bạc đang biến động mạnh hơn vàng trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và giá dầu thô tăng tiếp lên 109 USD/thùng vào phiên cuối tuần.

Hiện tại, eo biển Hormuz vẫn là yếu tố then chốt về địa chính trị đối với hoạt động thương mại kim loại và năng lượng. Tuyến đường thủy này vẫn bị hạn chế sau cuộc xung đột Mỹ - Iran và các cuộc đàm phán đến giờ vẫn chưa thấy tiến triển rõ rệt.

Trong dự báo mới nhất, ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) đã hạ giá bạc xuống còn mức 85 USD/ounce vào cuối quý II/2026, giảm so với dự báo trước đó là 100 USD/ounce.

Mục tiêu tháng 9 cũng được hạ xuống 85 USD từ 95 USD trong bối cảnh các chuyên gia của ngân hàng này điều chỉnh lại sự mất cân bằng cung cầu tổng thể của thị trường.

UBS hiện dự báo thâm hụt nguồn cung bạc trên thị trường năm 2026 sẽ thu hẹp xuống còn khoảng 60-70 triệu ounce, giảm đáng kể so với ước tính trước đó là 300 triệu ounce.