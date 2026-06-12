Mỗi lượng vàng tăng hơn 7 triệu đồng trong ngày

Đầu giờ chiều nay, dù giá thế giới đi ngang, SJC niêm yết giá vàng miếng tăng 1-2 triệu đồng, lên 142,4 - 145,4 triệu, tăng 9 triệu đồng chiều mua và 7 triệu đồng chiều bán so với cuối ngày hôm qua.

Nhẫn trơn SJC cùng thời điểm lên 142,3 - 145,3 triệu. PNJ nâng giá mua bán nhẫn trơn lên 142,4 - 145,4 triệu đồng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới chiều nay đẩy lên trên 11,5 triệu đồng mỗi lượng nếu quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank.

Trước đó, một tiếng sau thời điểm mở cửa phiên sáng, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã ba lần điều chỉnh biểu giá vàng miếng. Chiều mua vào được SJC tăng 6,5 triệu đồng mỗi lượng lên 139,9 triệu còn chiều bán ra người dân tăng 5,5 triệu lên 143,9 triệu đồng. Chênh lệch giá mua và bán được thu hẹp xuống 4 triệu một lượng.

Giá nhẫn tròn trơn cũng đảo chiều tăng. Vàng nhẫn tại SJC tăng cùng biên độ với vàng miếng lên 139,8 - 143,8 triệu một lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI nâng giá mặt hàng này lên 138 - 142,5 triệu đồng một lượng. Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua bán quanh 139,9 - 143,9 triệu.

Hiện vàng trong nước đang thấp hơn 10 triệu một lượng so với đầu năm và kém khoảng 45-47 triệu vùng đỉnh thiết lập vào đầu tháng 3 năm nay.

Ghi nhận tại cửa hàng SJC Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP HCM), người dân xếp hàng ngồi kín hai dãy ghế để chờ mua vàng nhẫn. Trong khi đó, không ít khách cũng chờ bán "chốt lời" vàng miếng khi giá đảo chiều tăng mạnh trở lại. Nhân viên cửa hàng này cho biết, thương hiệu đã hết vàng miếng từ buổi sáng, và giới hạn mỗi người chỉ được mua tối đa một chỉ trong chiều nay.

Người dân ngồi chờ kín các dãy ghế, chờ giao dịch vàng khi giá tăng trở lại, tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP HCM), chiều 12/6. Ảnh: Quỳnh Trang

Giá vàng trong nước đảo chiều đi lên theo diễn biến quốc tế, sau khi ông Trump tuyên bố hủy kế hoạch không kích Iran. Giá vàng giao ngay phiên 11/6 có lúc tăng hơn 150 USD lên lại vùng 4.250 USD một ounce. Sáng nay theo giờ Hà Nội, giá thế giới neo quanh 4.185 USD một ounce.

Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, vàng thế giới tương đương 133,7 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá trong nước vênh với thế giới khoảng 10,5 triệu đồng, nới rộng khoảng cách so với mức 6,5 triệu hôm qua.

Trên thị trường bạc, giá kim loại cũng đảo chiều tăng lên vùng 66,8 USD một ounce. Giá bạc miếng bạc thỏi được các thương hiệu nâng lên khoảng 4,5% so với cuối ngày hôm qua.

Phú Quý và DOJI cùng mua bán bạc miếng trong vùng giá 2,53 - 2,6 triệu một lượng, tức khoảng 67,5 - 69,5 triệu một kg. Tại Sacombank - SBJ, giá bạc lên 2,54 - 2,62 triệu một lượng.

Những ngày gần đây, giao dịch vàng miếng và nhẫn trơn trong nước nhộn nhịp ở cả chiều bán ra và mua vào. Thay vì khan hàng như giai đoạn trước, nhiều thương hiệu lớn như SJC, DOJI, Mi Hồng... sẵn hàng vàng miếng và nhẫn trơn, có những thời điểm bán ra không giới hạn mặt hàng nhẫn trơn.

Các chuyên gia nhận định vàng đang chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn nhưng các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn chưa thay đổi đáng kể. Nhà đầu tư nên giữ góc nhìn dài hạn, quản trị danh mục một cách cân bằng và tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc trước các biến động ngắn hạn.