Game Black Myth: Wukong gây sốt toàn TG: Lãi ngay từ ngày đầu ra mắt, thu về 450 triệu USD sau 72 giờ

Tựa game Trung Quốc "đại thắng" toàn cầu

Black Myth: Wukong, một trò chơi điện tử do Trung Quốc sản xuất và được hậu thuẫn bởi Tencent Holdings Ltd., đã tạo nên cơn sốt lớn khi chỉ mất 83 giờ để đạt doanh số 10 triệu bản, trở thành một trong những trò chơi bán chạy nhất trong lịch sử ngành game. Để so sánh, Helldivers 2 của Arrowhead, tựa game PlayStation bán chạy nhất mọi thời đại, mất tới 12 tuần để đạt doanh số 12 triệu bản.

Vượt xa nhiều tên tuổi đình đám, Black Myth: Wukong còn thiết lập kỷ lục mới về số lượng người chơi đồng thời trên Steam vào ngày 22/8, với con số đạt 3 triệu người trên các nền tảng PC và PlayStation.

Theo thông tin từ nhà phát triển Game Science, trò chơi này đã có lãi ngay từ ngày đầu tiên ra mắt, và sau 72 giờ, doanh thu đã vượt qua 450 triệu USD. Tính đến chiều ngày 27/8, doanh số của Black Myth: Wukong đã vượt mốc 15,4 triệu bản, với doanh thu trên nền tảng Steam đạt hơn 737 triệu USD, theo công ty nghiên cứu thị trường Video Game Insights.

Black Myth: Wukong đang gây "sốt" trên toàn thế giới

Black Myth: Wukong là tựa game nhập vai hành động kinh phí lớn đầu tiên của Trung Quốc, lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký – một câu chuyện quen thuộc với nhiều thế hệ trên khắp thế giới.

Kể từ khi được quảng bá vào năm 2020, trò chơi đã thu hút sự chú ý đáng kể. Hiện tại, giá bán của Black Myth: Wukong tại Trung Quốc là 268 nhân dân tệ (hơn 900.000 đồng), trong khi ở thị trường Mỹ là 60 USD (~1,5 triệu đồng).

Dù tổng kinh phí sản xuất của trò chơi này vẫn chưa được tiết lộ, tờ South China Morning Post (SCMP) ước tính chi phí là hơn 40 triệu USD – một con số khá khiêm tốn đối với một tựa game AAA. Để so sánh, Cyberpunk 2077 – một trò chơi phát hành năm 2020, được cho là có chi phí sản xuất tới hơn 400 triệu USD.

Hiện tại, Black Myth: Wukong đã có mặt trên các nền tảng PC và PS5, trong khi phiên bản Xbox vẫn đang trong quá trình phát triển.

Kỳ vọng kích cầu và thúc đẩy kinh tế

Theo SCMP, tựa game Black Myth: Wukong không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp game mà còn được kỳ vọng sẽ kích cầu kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng đang chững lại. Kể từ khi ra mắt, trò chơi đã tạo nên một “nền kinh tế Ngộ Không”, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực, từ du lịch đến phụ kiện máy tính.

Tựa game này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi lớn cho nhiều ngành, lĩnh vực của kinh tế Trung Quốc

Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Sơn Tây – nơi tập trung hầu hết các địa điểm và bối cảnh trong trò chơi, đã phát hành một video vào tuần trước giới thiệu các điểm tham quan thực tế, nhằm đáp ứng sự gia tăng đột biến của trào lưu “du lịch Ngộ Không”.

Trong chiến dịch “Du lịch Sơn Tây cùng Ngộ Không” được phát động hôm 22/8, tỉnh Sơn Tây cam kết sẽ giới thiệu các tour du lịch theo chủ đề, sản phẩm văn hóa và các sự kiện liên quan đến trò chơi.

Trò chơi đã tái hiện tỉ mỉ nhiều kỳ quan kiến ​​trúc của Trung Quốc, từ tượng Phật nhiều màu đến các mái nhà phức tạp, làm tăng sự quan tâm đến các di tích lịch sử của Sơn Tây. Theo dữ liệu từ nền tảng mua sắm Meituan của Trung Quốc, chỉ riêng trong ngày 20/8, mức độ phổ biến của các điểm du lịch ở Sơn Tây đã tăng 156%, với các địa điểm như Hang động Vân Cương, Chùa gỗ Yingxian và Tháp Guanque là những điểm đến hàng đầu.

Ông Yin Zhenxing, giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Đa sắc Đền Ngọc Hoàng ở tỉnh Sơn Tây, cho biết các hoạt động quảng bá và thử nghiệm công khai của trò chơi này đã dẫn đến lượng khách du lịch tăng kỷ lục, với hơn 50.000 người chỉ trong sáu tháng.

Ông Yin chia sẻ với hãng truyền thông Yicai: “Khoảng 40% khách du lịch biết đến địa điểm này thông qua trò chơi.”

Ở một lĩnh vực khác, do yêu cầu cao về phần cứng của trò chơi, nhu cầu về máy chơi game và các phụ kiện khác cũng tăng mạnh, theo ông Li Xiang, chủ cửa hàng tại một chợ máy tính và điện tử ở phía nam thành phố Quảng Châu.

Ông cho biết hầu hết người tiêu dùng chọn mua card đồ họa 4070, khiến giá của một chiếc PC lên khoảng 12.000 nhân dân tệ (~49 triệu đồng), mặc dù nguồn cung phần cứng đang khan hiếm.

Ông Li cũng cho biết thêm rằng máy chơi game PlayStation 5 (PS5) của Sony đang cháy hàng trên các nền tảng thương mại điện tử lớn ở Trung Quốc. “Chúng tôi có khoảng 10 chiếc trong kho và đã bán hết ngay trong ngày đầu tiên trò chơi ra mắt,” ông nói.

Trên Idle Fish – một thị trường bán hàng cũ hàng đầu Trung Quốc, nhiều người bán đã nhấn mạnh khả năng “chơi được với Black Myth” khi rao bán PS5 đã qua sử dụng, với giá dao động từ 1.300 nhân dân tệ đến 3.000 nhân dân tệ (4,5 - 10,5 triệu đồng).

Luckin Coffee cũng ra mắt phiên bản đặc biệt Cloud Riding Americano hợp tác với Black Myth

Tuần trước, Luckin Coffee cũng ra mắt phiên bản đặc biệt Cloud Riding Americano hợp tác với Black Myth, có giá 11,02 nhân dân tệ (40.000 đồng) mỗi cốc sau khi giảm giá. Đây là lần đầu tiên Luckin hợp tác với một đối tác trong ngành game để phát hành sản phẩm, phù hợp với chiến lược sử dụng hợp tác để duy trì khả năng nhận diện thương hiệu.

Theo báo cáo của nền tảng phát trực tiếp Kuaishou, số đơn đặt hàng cho thức uống này qua nền tảng đã tăng vọt hơn 125% mỗi ngày.

Ngoài đồ ăn và thức uống, tựa game này còn ảnh hưởng đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Theo ứng dụng tin tức kỹ thuật số Economic View, một số nhà tắm, bao gồm cả After Spa của Bắc Kinh, đã kết hợp Black Myth vào các dịch vụ của họ.

Theo một video quảng bá, hầu hết khách trong khu vực thư giãn của spa đều đang chơi Black Myth, trong khi quản lý của khu vực này – một người đàn ông tên Yu, cho biết ông đang chuẩn bị một cuốn hướng dẫn nhỏ để giúp đỡ khách hàng.

