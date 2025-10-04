Gã khổng lồ thầm lặng ‘đặt cược’ vào tiền số: Bước ngoặt không ngờ của tài chính Nhật Bản

Nomura bước vào thị trường tiền số

Nomura Holdings, tập đoàn môi giới lớn nhất Nhật Bản đang chuẩn bị triển khai dịch vụ giao dịch tiền số cho khách hàng tổ chức thông qua công ty con Laser Digital. Nếu được cơ quan quản lý chấp thuận, Laser Digital sẽ hoạt động như một nhà môi giới – cung cấp dịch vụ cho ngân hàng, định chế tài chính và các sàn giao dịch được cấp phép trong nước.

Động thái này được cho là xuất phát từ kỳ vọng về những cải cách quy định đang đến gần, khối lượng giao dịch gia tăng và sự quan tâm ngày càng lớn từ giới tài chính trong nước. Ông Mohideen – CEO Laser Digital – cho biết công ty đang “chuẩn bị tận dụng tối đa những thay đổi sắp tới”, coi đây là bước đi chiến lược để đón đầu làn sóng số hóa thị trường tài chính Nhật Bản.

Không chỉ Nomura, nhiều doanh nghiệp tài chính trong nước cũng bắt đầu mở rộng sang mảng này. Ngày 1/10, Daiwa Securities – công ty môi giới lớn thứ hai – đã cho phép khách hàng dùng Bitcoin và Ethereum làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tính bằng yên, cho thấy tiền số đang dần được tích hợp vào hệ thống tài chính truyền thống.

Các bước đi song song của Nomura và Daiwa phản ánh cách những “ông lớn” chứng khoán Nhật Bản thích ứng với bối cảnh mới. Chính phủ đang xem xét sửa đổi luật chứng khoán để công nhận tài sản số như một loại sản phẩm tài chính. Điều này sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn cho nhà đầu tư tổ chức tham gia thị trường.

Theo một khảo sát năm 2024 do Nomura và Laser Digital thực hiện, hơn một nửa các nhà đầu tư tổ chức tại Nhật dự kiến sẽ phân bổ vào tài sản số trong vòng 3 năm tới, với tỷ trọng khoảng 2–5% danh mục. Họ đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm như quỹ ETF, dịch vụ staking và cho vay bằng tài sản số.

Đối với các công ty môi giới truyền thống, đây vừa là cơ hội, vừa là yêu cầu sống còn. Doanh thu từ mảng cổ phiếu và trái phiếu đang chịu áp lực, nên việc đa dạng hóa nguồn thu trở nên cấp bách. Tài sản số vốn có tính độc lập tương đối so với thị trường truyền thống mở ra cả hướng tăng trưởng mới lẫn công cụ phòng ngừa rủi ro.

Bước đi của Nomura có ý nghĩa thế nào với thị trường toàn cầu?

Laser Digital được Nomura thành lập năm 2022 nhằm xây dựng hệ sinh thái tài sản số toàn diện. Công ty này đã nhận giấy phép kinh doanh tiền số đầy đủ tại Dubai vào năm 2023, trước khi mở chi nhánh tại Nhật Bản. Dù vậy, hoạt động của Laser Digital từng gây thua lỗ cho mảng châu Âu của tập đoàn trong quý II/2025.

Việc xin cấp phép từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) được xem là bước ngoặt. Nếu được phê duyệt, Nomura sẽ trở thành một trong những tổ chức tài chính lớn đầu tiên tại Nhật trực tiếp cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản số cho định chế tài chính trong nước. Đây là thị trường được đánh giá có quy mô lớn và khung quản lý chặt chẽ bậc nhất thế giới.

Giới phân tích nhận định, kết quả của thương vụ này sẽ là chỉ dấu quan trọng cho thấy mức độ sẵn sàng của Nhật Bản trong việc mở rộng vai trò trên thị trường tài sản số toàn cầu, đồng thời có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa tới các thị trường tài chính lớn khác.