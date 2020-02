Dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, lo đóng cửa hàng loạt

Đa dạng hóa thị trường và đối tác Trong báo cáo đánh giá sơ bộ tác động dịch Covid-19 đối với nền kinh tế, TS Cấn Văn Lực và nhóm chuyên gia phân tích Viện Đào tạo và Nghiên cứu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), nhận định dịch bệnh đã tác động đến các ngành sản xuất theo chuỗi cung ứng như điện tử, dệt may, da giày, sản xuất - chế biến nông sản, ôtô - xe máy, sắt thép, lọc hóa dầu, bán lẻ... Đây đều là những ngành xuất khẩu chủ lực, tạo nhiều việc làm của Việt Nam và đang bị ảnh hưởng lớn do thiếu nguồn cung đầu vào trong khi xuất khẩu giảm. Nhiều DN FDI tại Việt Nam thuộc những ngành nêu trên cũng bị ảnh hưởng tương tự. Một số DN FDI như Samsung, LG, Formosa, Apple, Toyota, Honda... đang gặp phải 2 khó khăn lớn là thiếu nguồn cung đầu vào từ Trung Quốc và thiếu lượng lao động do lệnh phong tỏa, cách ly hoặc hạn chế đi lại đối với nhân công, chuyên gia từ Trung Quốc. Nguy cơ kinh tế Việt Nam chịu tác động tiêu cực của Covid-19 là tương đối cao. Do đó, TS Cấn Văn Lực và nhóm chuyên gia khuyến nghị các giải pháp ứng phó trung dài hạn gồm việc nghiên cứu, lập và thực thi chiến lược đa dạng hóa thị trường và đối tác là cấp bách. Điều này nhằm hạn chế tối đa việc phụ thuộc quá nhiều vào một hoặc một vài thị trường hay đối tác. Th.Phương