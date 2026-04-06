Đề xuất hơn 90.000 tỷ đồng làm 150 km cao tốc ven biển

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có cuộc họp nghe báo cáo đề xuất đầu tư Dự án đường bộ cao tốc CT.33, kết nối TPHCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng, tăng kết nối khu vực ven biển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với TPHCM.

Cao tốc CT.33 dài 150 km, vốn đầu tư hơn 90.000 tỷ đồng. Trong ảnh: Trung tâm nhiệt điện tại Khu kinh tế Định An, tỉnh Vĩnh Long.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến cao tốc CT.33 có điểm đầu kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành (TPHCM), điểm cuối kết nối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Dự kiến chiều dài khoảng 150 km, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường gần 25m, tốc độ thiết kế 100km/h.

Đại diện nhà đầu tư đề xuất 3 phương án cho cao tốc CT.33, gồm: Xây dựng tuyến dài khoảng 150 km, tổng mức đầu tư hơn 90.000 tỷ đồng; hoặc tuyến dài 114 km, vốn gần 70.000 tỷ đồng; hoặc đầu tư mới tuyến cao tốc dài hơn 62 km, kết hợp mở rộng khoảng 39 km Quốc lộ 60, với tổng vốn gần 65.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nghiên cứu dự án đề xuất giao UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền, triển khai dự án theo phương thức PPP, trong đó vốn ngân sách nhà nước tham gia 70%, vốn nhà đầu tư huy động 30%.

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - đề nghị, các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở bám sát quy hoạch được duyệt. Trong đó làm rõ hơn cơ sở lựa chọn hướng tuyến, phương án phân kỳ đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, hiệu quả kinh tế - xã hội. Nghiên cứu khả năng huy động nguồn lực và tính đồng bộ trong kết nối với các công trình, dự án giao thông khác.

Làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng giữa tháng 3 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kiến nghị ưu tiên đầu tư cao tốc CT.33 trong giai đoạn 2026-2030, bằng vốn ngân sách Trung ương, nhằm đáp ứng lưu lượng giao thông trên Quốc lộ 60 tăng nhanh khi cầu Đại Ngãi hoàn thành (dự kiến cuối năm 2027 hoặc đầu 2028).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị, nhà đầu tư nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến bảo đảm kết nối đồng bộ với công trình hạ tầng đã và đang được xây dựng, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, nghiên cứu thêm phương án cao tốc trên cao (cầu cạn), góp phần giải quyết khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng.