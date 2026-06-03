Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 154,000 Bán 157,000

BTMH Mua 154,000 Bán 157,000

Tỷ giá

USD Mua 26,092 Bán 26,402

EUR Mua 29,841 Bán 31,414

10.000 Yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Tỷ giá ngoại tệ biến động từng ngày khiến nhiều người băn khoăn không biết 10.000 Yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Yên Nhật là đồng tiền chính thức được sử dụng tại Nhật Bản. Với ký hiệu quốc tế ¥ và mã JPY, đồng Yên Nhật đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động thương mại, đầu tư và thanh toán giữa Nhật Bản với nhiều quốc gia trên thế giới.

Đồng Yên được Chính phủ Nhật Bản chính thức đưa vào lưu hành từ ngày 27/6/1871. Hiện nay, đồng Yên Nhật lưu hành dưới hai dạng là tiền giấy và tiền xu. Tiền giấy bao gồm các mệnh giá 1.000 yên, 2.000 yên, 5.000 yên và 10.000 yên. Tiền xu có các mệnh giá nhỏ như 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên và 500 yên, phục vụ nhu cầu giao dịch hàng ngày của người dân.

Đồng Yên Nhật gồm cả tiền giấy và tiền xu. (Ảnh: Techcombank)

Đồng Yên Nhật gồm cả tiền giấy và tiền xu. (Ảnh: Techcombank)

10.000 Yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 03/6/2026:

1 JPY = 158,95 VND (mua tiền mặt) = 160,56 VND (mua chuyển khoản) = 169,05 VND (bán)

Áp dụng mức tỷ giá trên, ta có:

10.000 JPY = 1.589.500 VND (mua tiền mặt) = 1.605.600 VND (mua chuyển khoản) = 1.690.500 VND (bán)

Theo tỷ giá ngoại tệ tại BIDV ngày 03/6/2026:

1 JPY = 160,55 VND (mua tiền mặt) = 160,84 VND (mua chuyển khoản) = 169,87 VND (bán)

Áp dụng mức tỷ giá trên, ta có:

10.000 JPY = 1.605.500 VND (mua tiền mặt) = 1.608.400 VND (mua chuyển khoản) = 1.698.700 VND (bán)

Như vậy, theo tỷ giá hiện nay, 10.000 Yên Nhật tương đương khoảng hơn 1,5 đến gần 1,7 triệu đồng, tùy theo giá mua - bán và thời điểm giao dịch tại các ngân hàng.

Bảng tỷ giá JPY/VND

Dưới đây là bảng tỷ giá JPY/VND cập nhật ngày 03/6/2026 tại một số ngân hàng trong nước:

10.000 Yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? - 2

Lưu ý, trên đây chỉ là mức giá tham khảo, tỷ giá giữa JPY/VND có thể thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng nên cập nhật tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm giao dịch.

400.000 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
400.000 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Euro là một trong những đồng tiền được giao dịch phổ biến trên thế giới, vậy 400.000 Euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/06/2026 18:23 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN