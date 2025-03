Ông Trump có kế hoạch xây dựng các nhà máy tinh chế khoáng sản quan trọng, bổ nhiệm ông trùm khoáng sản

Ông Trump muốn xây nhà máy tinh chế khoáng sản trên căn cứ quân sự

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch ký sắc lệnh hành pháp ngay trong tuần này, yêu cầu Lầu Năm Góc phối hợp với các cơ quan liên bang Mỹ để xây dựng các cơ sở tinh chế khoáng sản chiến lược ngay trong các căn cứ quân sự. Động thái này nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản quan trọng cho quốc phòng Mỹ. Khoáng sản chiến lược như coban, neodymium là thành phần thiết yếu trong sản xuất vũ khí, từ máy bay chiến đấu, tàu chiến đến hệ thống vũ khí hiện đại. Việc đặt các nhà máy này trong các căn cứ quân sự cho thấy mức độ quan trọng của tài nguyên khoáng sản đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Trung Quốc hiện là nhà sản xuất và chế biến khoáng sản chiến lược lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, Bắc Kinh đã sử dụng kiểm soát xuất khẩu khoáng sản làm đòn bẩy đối phó với các lệnh thuế quan mà chính quyền Trump áp đặt.

Mỹ phụ thuộc đáng kể vào các khoáng sản hiếm từ Trung Quốc, bao gồm nhiều nguyên liệu quan trọng để sản xuất điện tử tiêu dùng, xe điện và thiết bị quân sự.

Nếu Trung Quốc tiếp tục hạn chế xuất khẩu, nền công nghiệp Mỹ có thể đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng.

Ông Trump muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc

Ông Trump sẽ bổ nhiệm "ông trùm khoáng sản"

Tổng thống Trump không chỉ muốn xây dựng các nhà máy tinh chế mà còn dự kiến bổ nhiệm một "ông trùm khoáng sản" – một quan chức cấp cao có nhiệm vụ giám sát và thúc đẩy sản xuất khoáng sản trong nước.

Người này sẽ chịu trách nhiệm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nhập khẩu khoáng sản từ nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc.

Ông trùm khoáng sản sẽ hợp tác với Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp Mỹ để mở rộng khả năng khai thác và tinh chế khoáng sản nội địa.

Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của Trump nhằm củng cố năng lực sản xuất trong nước và đảm bảo an ninh kinh tế.

Trong nỗ lực tìm kiếm nguồn cung thay thế, Australia nổi lên như một đối tác tiềm năng.

Lynas Rare Earths Ltd, một công ty khai thác khoáng sản của Australia, hiện là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất bên ngoài Trung Quốc. Công ty này đã thu hút sự quan tâm chiến lược từ Mỹ, do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ Trung Quốc. Giá cổ phiếu của Lynas cũng tăng mạnh trong năm 2025 do lo ngại về tình trạng thiếu hụt khoáng sản trên toàn cầu.

Ngoài Australia, Canada và một số quốc gia châu Phi cũng được xem là những lựa chọn tiềm năng cho Mỹ trong việc đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản chiến lược.