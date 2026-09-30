Đại gia Lê Phước Vũ tái xuất địa ốc, Hoa Sen trở lại sau 2 lần dang dở

Hoa Sen tái xuất, rót hàng nghìn tỷ đồng vào địa ốc

Chứng khoán Rồng Việt vừa có báo cáo về Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG), trong đó đề cập kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực bất động sản với hàng nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo, HSG đang tập trung triển khai dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại TP. HCM, quy mô dự kiến khoảng 1.800 căn, tổng mức đầu tư khoảng 1.900 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng 20% vốn tự có và 80% vốn vay ưu đãi để thực hiện dự án.

Đáng chú ý, tại cuối quý 3 niên độ tài chính 2026, HSG ghi nhận hơn 1.100 tỷ đồng tài sản liên quan đến dự án tại khoản mục phải thu dài hạn khác.

Tuy nhiên, dự án vẫn chưa bước vào giai đoạn thi công. HSG đang hoàn thiện thủ tục cấp phép và điều chỉnh quy hoạch khu đất từ thấp tầng lên cao tầng. Sau khi hoàn tất pháp lý, doanh nghiệp dự kiến triển khai thi công cuốn chiếu và bàn giao nhà trong vòng 24 tháng.

Đại gia Lê Phước Vũ và Hoa Sen đang tái khởi động kế hoạch đầu tư bất động sản sau hai lần rút lui khỏi lĩnh vực này.

Không dừng ở nhà ở xã hội, HSG còn chuẩn bị quỹ đất tại Đồng Nai để phát triển khu đô thị. Các dự án hiện tiếp tục hoàn thiện pháp lý và chưa có thời điểm triển khai cụ thể. Giá trị ghi nhận tại cuối quý 3 niên độ tài chính 2026 khoảng 1.250 tỷ đồng, nằm trong khoản mục trả trước cho người bán dài hạn.

Ngoài ra, trong tháng 8/2026, HSG đã thông qua phương án góp thêm 300 tỷ đồng vào Công ty CP Hoa Sen Sài Gòn. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp này sẽ tăng lên 400 tỷ đồng và được sử dụng để triển khai các dự án đầu tư.

Theo Chứng khoán Rồng Việt, bất động sản nếu được triển khai thành công có thể mở thêm nguồn thu cho HSG, đồng thời tạo đầu ra cho hệ sinh thái vật liệu xây dựng của tập đoàn. Các sản phẩm như sơn, thiết bị vệ sinh, ống nhựa... có thể được cung cấp thông qua hệ thống Hoa Sen Home.

Không phải lần đầu Hoa Sen thử sức với địa ốc

Tham vọng lấn sân bất động sản của HSG thực tế đã xuất hiện từ hơn một thập kỷ trước, nhưng hai lần triển khai trước đều không như kỳ vọng.

Năm 2009, Hoa Sen từng đưa 5 dự án bất động sản vào chiến lược phát triển tập đoàn đa ngành. Tuy nhiên, chỉ khoảng 2 năm sau, doanh nghiệp quyết định rút khỏi các lĩnh vực ngoài ngành cốt lõi để tập trung cho thép. HSG chuyển nhượng, rút vốn khỏi 4 dự án và chỉ giữ lại dự án Phố Đông đang xây dựng dở dang.

Đến năm 2016, HSG tiếp tục trở lại với bất động sản khi thành lập 4 công ty con chuyên đầu tư địa ốc. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này sau đó được giải thể.