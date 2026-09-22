Đại gia Minh 'Nhựa' hé lộ cuộc sống giàu sang, viên mãn bên vợ hiện tại

Mới đây, Minh "Nhựa" chia sẻ bài đăng chúc mừng con gái Suri bước sang tuổi mới, và gây bất ngờ khi hé lộ khoảnh khắc hiếm hoi chung khung hình với người vợ đầu tiên. Ngôi sao đưa tin. "Con gái đáng yêu của ba, sinh nhật năm nay ba muốn dành cho con món quà rất đơn giản mà sau bao năm chúng ta mới có được - bức ảnh cùng ba và mẹ. Có những tấm hình chỉ cần đứng gần nhau chụp là được, có những bức ảnh cần tình thương của nhiều người mới thành", doanh nhân 43 tuổi bày tỏ.

Theo Minh "Nhựa", người lớn có thể đã đi tiếp cuộc đời mình, nhưng với con cái, cha mẹ vẫn luôn ở trong tim. Không giống những món quà cũ dần theo năm tháng, anh mong khoảnh khắc này sẽ là kỷ niệm đẹp để Suri mang theo. "Cuộc hôn nhân cũ đã dừng lại, nhưng tình yêu thương mọi người dành cho con thì không", đại gia 8X nhắn gửi ái nữ. Bên cạnh đó, Mina Phạm - bạn đời hiện tại của Minh "Nhựa" - cũng góp mặt trong tiệc sinh nhật con gái riêng của chồng. Cô cười rạng rỡ và tạo dáng tựa vai Suri thân thiết.

Bài đăng của doanh nhân thu về hàng nghìn lượt thích cùng hàng trăm bình luận chỉ sau ít phút đăng tải. Đông đảo khán giả nhận xét anh ứng xử khéo léo, dung hòa được những mối quan hệ phức tạp trong gia đình. Phạm Trần Nhật Minh hay còn quen thuộc hơn với tên Minh Nhựa, là con trai duy nhất của doanh nhân Phạm Văn Mười - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH Nhựa Long Thành. Minh Nhựa cũng được nhiều người biết đến với vai trò doanh nhân, sở hữu khối tài sản khổng lồ cũng dàn siêu xe triệu đô. Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng Minh Nhựa luôn nhận được sự quan tâm của công chúng từ công việc đến đời sống cá nhân. Theo Phụ Nữ Mới.

Biệt thự của đại gia Minh Nhựa nằm ở quận 7, TP.HCM. Căn nhà nổi bật với tone trắng chủ đạo, phong cách thiết kế theo kiến trúc Indochine. Bên ngoài biệt thự trồng nhiều cây xanh, tạo không gian nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên. Càng tiến vào trong nhà, không gian sống càng được rộng mở, với nội thất hiện đại và đầy đủ tiện nghi.

Theo Ngôi sao, căn biệt thự rộng 400 - 500m2, do 2 căn gộp lại. Chị Mina Phạm - vợ doanh nhân Minh Nhựa tiết lộ do căn cũ có diện tích hơi nhỏ, không đủ chỗ cho xe của chồng đỗ, kèm với sự hữu duyên nên họ đã mua được căn của hàng xóm bên cạnh. Trong quá trình sửa nhà, hầu hết phòng của toàn bộ không gian sống đều do chị Mina Phạm đảm nhiệm. Còn lại phòng thờ và phòng giày do doanh nhân Minh Nhựa tự thiết kế. Khuôn viên của căn nhà trồng rất nhiều cây xanh.

Nam doanh nhân rất yêu cây xanh nên ưu tiên chọn điểm tô cho nơi ở.

Không gian được thiết kế mở, thường xuyên là nơi tạo ra những bức hình "sống ảo".

Từng chi tiết, ngóc ngách đều được chau chuốt, đầu tư kĩ lưỡng. Cầu thang xoắn ốc trong nhà trở thành nơi sống ảo đầy tính nghệ thuật.

Không gian được phủ xung quanh bởi cây xanh mát lành. Góc nào cũng đẹp, cũng "chất".

Không gian ở giữa 2 nhà được thiết kế một khu vực hồ bơi, hồ sục. Ý tưởng này được vợ doanh nhân Minh Nhựa lấy cảm hứng từ một hồ bơi ở Bali.

Không gian được thiết kế mở, thường xuyên là nơi tạo ra những bức hình "sống ảo". Điểm khác biệt của Minh Nhựa chính là việc chọn phòng ngủ ngay tầng trệt, bên cạnh hồ bơi và gần lối ra vào.

Ngay dưới tầng 1, đối diện phòng ngủ của cặp đôi. Anh thích sự gần gũi, thoải mái, dễ di chuyển thay vì phải tách biệt ở một góc riêng.

Bể bơi dài, rộng giúp không gian mát lành.

Góc nào cũng "chất".