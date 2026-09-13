Con gái bà Cao Thị Ngọc Dung đã bán 7 triệu cổ phiếu PNJ

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), đã bán 7 triệu cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Như vậy, bà Thảo đã bán toàn bộ số lượng đã đăng ký hồi đầu tháng.

Giao dịch được thực hiện theo hình thức thỏa thuận trong phiên 11/9. Dữ liệu thị trường hôm qua ghi nhận cổ phiếu PNJ được giao dịch thỏa thuận đúng với số lượng 7 triệu đơn vị ở giá 37.000 đồng. Theo đó, bà Thảo có thể đã thu về 259 tỷ đồng.

Sau giao dịch, bà vẫn nắm hơn 11 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2,15%. Bà Thảo là con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ. Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình bà Dung giảm xuống còn khoảng 14,76%.

Việc con gái bà Dung bán cổ phiếu nằm trong chủ trương cho PNJ vay tiền nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường nguồn lực tài chính. Đây là khoản vay không có tài sản bảo đảm, với thời hạn tối đa 12 tháng. Theo dự kiến, bà Dung và gia đình có thể tài trợ tối đa gần 1.080 tỷ đồng.

Trong thông cáo báo chí vào đầu tháng, đại diện công ty nhấn mạnh: "Bà Cao Thị Ngọc Dung và gia đình tiếp tục là nhóm cổ đông lớn và duy trì cam kết lâu dài với PNJ".

Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch HĐQT PNJ và là con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung. Ảnh: PNJ

PNJ đang triển khai quá trình tái thiết sau khủng hoảng do cựu lãnh đạo Công ty Giám định PNJ (P-Lab) liên quan đường dây buôn lậu kim cương. Theo báo cáo tài chính bán niên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 728,5 tỷ đồng, giảm 35%. Lợi nhuận đi lùi chủ yếu do công ty trích lập dự phòng cho các tổn thất có thể phát sinh liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Doanh nghiệp này cho biết giá trị mua lại đã thực hiện từ ngày 1/7 đến ngày 3/9 đạt gần 4.997 tỷ đồng, với giá trị tổn thất tương ứng hơn 1.446 tỷ đồng và tỷ lệ khách hàng thực hiện bán lại là 100%. Tính chung trên toàn bộ chính sách thu đổi hàng hóa, mức dự phòng tổn thất tổng cộng ghi nhận hơn 2.267 tỷ đồng.

Cuối tháng 8, Công an Thanh Hóa công bố toàn bộ số kim cương trong vụ án buôn lậu không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ. Nhờ đó, thị giá cổ phiếu cải thiện hơn so với mức đáy ngắn hạn vào cuối tháng 7.