Ông chủ Highlands Coffee chi 2.300 tỷ đồng mua lại vốn từ Jollibee

Ngày 23/9, Jollibee Foods Corporation (JFC) cho biết công ty con JSF Investments đã ký thỏa thuận bán 11% vốn tại SF Vung Tau Joint Stock Company (SFVT) cho Công ty cổ phần Việt Thái Quốc tế (VTI). SFVT là công ty nắm giữ hoạt động kinh doanh Highlands Coffee tại Việt Nam.

Bên mua - Công ty VTI - là cổ đông sáng lập Highlands Coffee. Công ty này được ông David Thái, nhà sáng lập và CEO Highlands Coffee, thành lập năm 1998.

Giá trị thương vụ là 2.300 tỷ đồng (khoảng 88 triệu USD), chưa gồm các khoản điều chỉnh. JFC cho biết giao dịch được thực hiện theo chiến lược quản lý danh mục của tập đoàn, gồm xây dựng doanh nghiệp, mở rộng quy mô và tối ưu tỷ lệ sở hữu khi công ty đủ trưởng thành để thu hút vốn bên ngoài. Khoản tiền 88 triệu USD dự kiến được tập đoàn này dùng để giảm nợ, tái đầu tư vào các mảng tăng trưởng hoặc hoàn trả cho cổ đông.

Theo thỏa thuận, JFC sẽ chuyển nhượng 1.460.938 cổ phần với giá 1,6 triệu đồng mỗi đơn vị. Jollibee cho biết mức giá giao dịch được xác định dựa trên phương pháp định giá theo hệ số, kết hợp các phương pháp định giá tiêu chuẩn, EBITDA (lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao) đã được chuẩn hóa và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Giá có thể được điều chỉnh dựa trên giá trị cổ phần trong thời gian thanh toán, với mức trần đã thống nhất. Thương vụ vẫn cần đáp ứng các điều kiện để hoàn tất, bao gồm chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông.

Sau giao dịch, JFC vẫn sở hữu 49% Highlands Coffee, nhưng mất quyền kiểm soát. Trong khi đó, công ty của ông David Thái nâng tỷ lệ nắm giữ từ 40% lên 51% và trở thành cổ đông chi phối.

Ông David Thái, CEO Highlands Coffee trong buổi phỏng vấn với VnExpress hồi tháng 4/2025. Ảnh: Tất Đạt

Theo thương vụ này, định giá vốn chủ sở hữu của Highlands Coffee đạt khoảng 800 triệu USD. JFC cho biết đây là mức định giá cao hơn đáng kể so với khoản đầu tư được ghi nhận trên sổ sách của tập đoàn.

Jollibee rót vốn vào Highlands Coffee từ năm 2012. Khi đó, tập đoàn Philippines chi 25 triệu USD để mua 49% bộ phận kinh doanh tại Việt Nam và 60% hoạt động tại Hong Kong của VTI. Tuy nhiên, chia sẻ với VnExpress hồi tháng 4/2025, ông David Thái khẳng định việc quản lý vận hành và quản trị nhân sự đều do ông phụ trách. Jollibee chỉ đồng hành dưới vai trò nhà đầu tư và cố vấn chiến lược, không tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Dưới trợ lực của Jollibee, Highlands Coffee mở rộng mạnh về quy mô và trở thành chuỗi cà phê lớn nhất tại Việt Nam. Tính đến cuối tháng 6, thương hiệu này sở hữu 1.062 quán trong và ngoài nước, gồm mô hình tự vận hành, nhượng quyền.

Trong quý II, EBITDA của Highlands Coffee đạt hơn 1 tỷ peso, tương đương gần 440 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất lịch sử. Thương hiệu này giữ vai trò ngày càng quan trọng đối với Jollibee khi lợi nhuận chỉ đứng sau Coffee Bean & Tea Leaf và đang đóng góp hơn 8,6% EBITDA trên toàn tập đoàn.

Cùng với việc mở rộng mạng lưới, Highlands Coffee đang xem xét kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến vào quý I/2027. Đợt IPO nhằm bổ sung nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng mới và nâng tầm thương hiệu chuỗi cà phê.