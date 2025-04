Ông Trump tạm ngừng áp thuế 90 ngày: Cổ phiếu tăng vọt, đồng USD "hồi sinh", phố Wall thăng hoa

Tuyên bố tạm ngừng áp thuế của ông Trump khiến thị trường tài chính “hồi sinh”

Vào chiều thứ Tư (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo tạm ngừng áp thuế trong vòng 90 ngày với nhiều quốc gia, dù vẫn nâng thuế với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên mức 125%. Thị trường phản ứng ngay lập tức, chứng khoán Mỹ có phiên tăng mạnh nhất trong nhiều năm.

Chỉ số S&P 500 tăng 9,5% - mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nasdaq thậm chí bứt phá 12,2%, ghi nhận phiên tăng mạnh thứ hai trong lịch sử. Dow Jones tăng gần 3.000 điểm, tương đương 7,87%.

Theo giới đầu tư, thông báo này mang lại cảm giác “giải toả” sau những ngày thị trường đầy biến động vì lo ngại các chính sách thuế mới sẽ đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái.

Tuy nhiên, sự hồ nghi vẫn còn đó. Nhà đầu tư Gina Bolvin (Bolvin Wealth Management Group) cho biết: “Đây là thời khắc quan trọng, nhưng điều gì xảy ra sau 90 ngày vẫn còn là một ẩn số”.

Giá trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ sau cuộc đấu giá buổi chiều thu hút mạnh nhà đầu tư. Lợi suất tăng 6,8 điểm cơ bản lên mức 4,328%, dù trước đó đã vọt lên 4,515% - cao nhất kể từ tháng 2.

Lợi suất tăng cho thấy nhu cầu mua trái phiếu chưa thực sự phục hồi mạnh, nhưng tình hình đã bớt căng thẳng so với đầu tuần, khi thị trường chứng kiến các đợt bán tháo lớn gây lo ngại về thanh khoản.

Trước tuyên bố của ông Trump, đồng USD suy yếu do tâm lý bất an. Tuy nhiên, sau thông báo, đồng bạc xanh tăng trở lại. Chỉ số USD Index tăng 0,25% lên 103,03 điểm. USD cũng tăng giá so với yen Nhật (tăng 1,04%) và franc Thụy Sĩ (tăng 1,01%).

Phản ứng toàn cầu như thế nào trước bước ngoặt này của Mỹ?

Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI tăng 5,7% sau tin tức từ Nhà Trắng, cho thấy tâm lý lạc quan lan rộng. Tuy nhiên, phiên giao dịch tại châu Âu trước đó vẫn còn u ám: chỉ số STOXX 600 của khu vực giảm 3,5%.

Giá dầu cũng bật tăng mạnh theo đà hứng khởi. Dầu Brent tăng 4,23% lên 65,48 USD/thùng. Dầu WTI tăng 4,65% lên 62,35 USD/thùng. Thị trường kỳ vọng nếu căng thẳng thương mại lắng dịu, nhu cầu dầu mỏ sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực như lo ngại trước đó.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo đừng vội lạc quan quá sớm. Các nhà phân tích của Deutsche Bank cho biết thị trường từng "mất niềm tin" sau đợt tuyên bố áp thuế đầu tháng 4 và hiện vẫn còn quá nhiều ẩn số phía trước.

Giai đoạn 90 ngày tạm ngừng áp thuế được xem như "khoảng nghỉ" quý giá để các thị trường tìm lại sự ổn định. Nhưng sau đó điều gì sẽ xảy ra vẫn chưa rõ ràng, khiến giới đầu tư chưa thể hoàn toàn yên tâm.

Cuộc khủng hoảng niềm tin vẫn hiện hữu. Deutsche Bank ví von tình hình hiện tại như việc thế giới bước vào “vùng lãnh thổ chưa từng được khám phá” trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Giới chuyên gia cũng nhận định nhà đầu tư không nên tiếp tục dựa vào các danh mục cổ phiếu – trái phiếu truyền thống, mà cần theo dõi sát yếu tố kỹ thuật và các dấu hiệu căng thẳng trên thị trường phái sinh.

Việc các ngân hàng lớn của Mỹ như JPMorgan Chase sắp công bố kết quả kinh doanh quý có thể giúp làm rõ hơn sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, từ đó định hình lại kỳ vọng về thị trường.